Ambrosio asegura que no "hay fisuras" en el cogobierno y que García conocía la ordenanza

"No hay fisuras". Así defendió ayer la alcaldesa, Isabel Ambrosio, la relación con su socio de y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, después de que la regidora presentara un borrador ordenanza para agilizar los trámites urbanísticos y otras actividades económicas. El anuncio levantó polémica, ya que García la acusó de electoralista y lamentó que no conocía los planes de la alcaldesa. Ambrosio, sin embargo, matizó ayer que el borrador ya estaba en poder del presidente de la Gerencia antes de su reunión el pasado miércoles con el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz. Ambrosio, además, ha reivindicado su papel de alcaldesa y ha defendido que pueda ser iniciativa suya la presentación de esta ordenanza, que "cumple un objetivo que comparte todo el gobierno municipal". Así, apuntó que las competencias específicas en materia de actividad económica "no son de la Gerencia de Urbanismo, ni del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec)", sino del gobierno municipal "en su conjunto" que, insistió, tiene este asunto como "prioridad".

El modelo en el que se ha basado el gobierno municipal para agilizar los trámites y los plazos de la Gerencia está basado "en una ordenanza que ya funciona en Sevilla y Bilbao que persigue este objetivo". El documento, no obstante, está aún en fase de borrador y la regidora se comprometió con CECO a tomar en cuenta las aportaciones de los distintos colectivos. En este sentido, Ambrosio dijo que ahora debe pasar por un "proceso de participación interno y externo con los agentes económicos y sociales". La alcaldesa insistió en que lo persigue el gobierno municipal es "seguir trabajando para que la actividad económica conozca perfectamente las garantías los plazos y las facilidades que, en el ámbito de cumplimiento de la legalidad y garantía jurídica, puede tener cada una de las iniciativas de la ciudad".

"Como en cuestiones de objetivos de ciudad y prioridades que se marca el equipo de gobierno, siempre hay una iniciativa de la alcaldesa", por lo que defendió que este documento "era necesario" y es "una responsabilidad de todo el equipo de gobierno".

El presidente de la Gerencia insistió esta semana en que no conoce el documento y que espera que la regidora "me lo explique" porque se puede dar el caso de que se planteen cosas "que son inviables" o en las que ya están trabajando los técnicos de Urbanismo. De hecho, la GMU había encargado una ordenanza en la que ya se había empezado a trabajar. Incluso en el consejo rector del organismo se dijo que ya se había entregado un documento inicial.