Ambrosio anuncia un plan integral para Ciudad Jardín

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha anunciado hoy un plan integral para Ciudad Jardín que contemple medidas no sólo en materia de movilidad -como la peatonalización propuesta en Antonio Maura y Alcalde Sanz Noguer-, sino también en " alumbrado, arbolado, mejora del pavimento y acerados, fórmulas para disminuir el ruido", ha explicado la alcaldesa. El plan también pedirá el apoyo de la Junta de Andalucía -a quien se va a pedir una partida para la instalación de ascensores en este barrio- y al Gobierno central, a quien se pedirá colaboración en materia de seguridad.

La regidora también propone acuerdos con otras instituciones, en este caso con la Universidad de Córdoba, para poner en uso el yacimiento arqueológico ubicado junto al Rectorado y que se encuentra precisamente en Ciudad Jardín, en la avenida Medina Azahara. También se proponen actuaciones para el fomento del comercio de cercanía.

Ambrosio, sin embargo, no ha dado plazos ni el presupuesto con que estará dotado este plan, del que por el momento sólo hay un borrador y se tiene que consensuar con los vecinos y el Consejo de Distrito Poniente Sur. "El problema no es presupuestario, sino que sean medidas concretas. Es una propuesta de trabajo en la que no va a intervenir sólo el Ayuntamiento, sino también de la Junta, la universidad.