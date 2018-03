Ambrosio dice ahora que Ronda de los Tejares no se limitará al tráfico

Ronda de los Tejares no se va a limitar al tráfico sólo al transporte público, a menos a corto plazo. Así lo apuntó ayer la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien desautorizó al concejal delegado de Movilidad, Andrés Pino, 24 horas después de que realizara el anuncio de que la céntrica vía quedaría limitada a autobuses, taxis, residentes y carga y descarga. La alcaldesa dijo que ese proyecto "no está en agenda" y no se va a ejecutar en este mandato. "Todavía no hay una decisión tomada", insistió la regidora, quien aseguró que si llegara ese momento el proyecto se realizaría "con todo el consenso y contando con todos los implicados". Preguntada sobre por qué el concejal de Movilidad realizó ese anuncio, Ambrosio explicó que ir reduciendo el número de vehículos privados en el entorno de la ciudad "es un objetivo" del cogobierno, aunque en el caso concreto de Ronda de los Tejares "no está en la agenda". Forma parte, dijo "de una idea de ciudad", pero no es una cuestión que se vaya a abordar de manera inmediata. Las matizaciones de la regidora a su concejal se produjeron un día después del anuncio y después de que la información contara, a través de las redes sociales, muchos comentarios en contra de las propuesta del edil de Movilidad.

A pesar de todo, de las declaraciones que Pino realizó el miércoles no se interpreta que estuviera hablando de un proyecto a largo plazo. De hecho, afirmó que esta idea se baraja desde hace tiempo y manifestó que "más pronto que tarde Ronda de los Tejares será vía para transporte público y residentes" en exclusiva. Es más, apuntó que la Delegación de Movilidad ya trabaja en la redacción técnica de este proyecto, que se corresponde con la puesta en marcha del denominado corredor rápido del Centro, un autobús que conectará en el menor tiempo posible la avenida Barcelona con el final de Ronda de los Tejares, a la altura del Paseo de la Victoria, y que se prevé que pase por el Marrubial, Ollerías y Colón. La redacción de ese proyecto, llegó a explicar Pino, ya se está terminando y a pesar de que el concejal no quiso dar fechas, sí reconoció que el verano sería una época "ideal" para trabajar en vías tan céntricas y tan transitadas habitualmente. El edil defendió que los acceso quedarían perfectamente conectados con el Vial Norte y la Avenida América.

Ambrosio, por su parte, insistió en que lo que planteó el concejal "es una propuesta de máximos para la ciudad" que aspira a un modelo, explicó, en el que "el transporte público coja cada vez más peso", pero "no se puede excluir la movilidad en el ámbito privado".

El Ayuntamiento, no obstante, tiene otras cuestiones pendientes en materia de movilidad, que han sido anunciadas en varias ocasiones pero que no se han puesto en marcha. Algunas medidas -como la segunda fase del plan de Capitulares- acumulan retrasos de hasta un año. También se apuntó a otra fase más restrictiva en la Ribera que sigue sin ejecutarse, o a la prohibición de circular por el Centro a los autobuses de gran tonelaje de Aucorsa. Esta última medida, de hecho, se anunció para octubre del año pasado.

En este sentido, la alcaldesa dijo que antes de que termine el mandato "se hará todo", pero cada medida que se adopte será "pactada y con proceso de reflexión". Ambrosio defendió que "hay planificación hecha en el área de Movilidad hasta final de mandato para cumplir con la segunda fase de Capitulares, para avanzar en los procesos de peatonalización de la Ribera y para sacar los vehículos grandes del centro de la ciudad". "Todo eso son piezas que van encajando en un puzzle que tiene que terminar de componerse".