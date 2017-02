Ambrosio exige a la Junta una solución "inmediata" al Palacio de Congresos

Toque de atención desde el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, exigió ayer a la administración autonómica que "busque soluciones inmediatas" a la paralización de la obra de ampliación del Palacio de Congresos de la calle Torrijos. La regidora se posicionó así después de que los empresarios del sector y los sindicatos se hayan unido para solicitar igualmente explicaciones y actuaciones a la Junta de Andalucía, ya que la infraestructura va camino de dos años cerrada, lo que sumado a la ralentización de las obras del Centro de Convenciones, hace que Córdoba carezca de un espacio congresual. Ambrosio no evitó por tanto dar ese tirón de orejas a la administración autonómica, que está gobernada también por el PSOE y de la que ella misma ha estado al frente durante muchos año. La regidora siempre había dicho que defendería los intereses de la ciudad ante cualquier administración, pero lo cierto es que hasta el momento no se le había escuchado ser tan contundente en un asunto. Ambrosio reconoció que la actitud del sector empresarial y sindicatos "no extraña a nadie" porque "es verdad que no hay un recurso para dar respuesta a la actividad de congresos y reuniones". La situación, además, se arrastra desde hace demasiado tiempo y cada día que pasa, dijo, "estamos perdiendo oportunidades y sobre todo se deja de estar en el mapa de una ciudad que aspira a ser una referencia en congresos, encuentros y reuniones", concluyó la regidora. Para Ambrosio, por tanto, es necesario "una solución inmediata y definitiva" para reabrir el Palacio de Congresos.

La idea de ampliar el Palacio de Congresos de la calle Torrijos surgió por parte de la Junta de Andalucía en 2012 después de que el entonces alcalde, José Antonio Nieto, presentara su proyecto del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, un equipamiento que también está a medio hacer y con problemas en la ejecución debido a la constructora. Las obras se adjudicaron a Aldesa cuando la propia Ambrosio era delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía y arrancaron en verano de 2014. El plazo de ejecución era de seis meses, pero pronto empezaron los problemas con la constructora y hasta hoy. La Junta tuvo que iniciar una carrera judicial que, según han apuntado, ya ha concluido, pero ahora tienen que volver a adjudicar los trabajos que restan.

El sector ha pedido una y otra vez la conclusión de las obras pero no llegan. Hasta que se han plantado ante la Junta de Andalucía para exigir una solución que, hoy por hoy, sigue sin fecha. Ambrosio no se había pronunciado hasta el momento ni mucho menos en un modo crítico hacia la Junta de Andalucía. La regidora también reconoció que el Ayuntamiento de Córdoba tiene también margen de maniobra, sobre todo en lo que compete a la conclusión del centro de convenciones.

Ambrosio también se refirió a otros asuntos como el Cercanías y el estudio de viabilidad de la Junta de Andalucía, que estará disponible a partir de la semana que viene. La razón, explicó la regidora, es que era necesario tener una muestra real de la demanda y, teniendo en cuenta los días festivos de diciembre y enero, no se podía obtener un resultado fiel. Ambrosio adelantó además que a mediados de febrero firmará con empresarios y sindicatos el Compromiso por Córdoba, un convenio que tiene como objetivo poner en marcha planes y medidas "para generar oportunidades de desarrollo y empleo en la ciudad" y que se está concretando con los distintos agentes sociales que forman parte de este acuerdo.