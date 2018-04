Ambrosio urge al Gobierno a fijar fecha para la entrada en servicio del Metrotrén

La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, exigió ayer al Ministerio de Fomento y a Renfe que fijen una fecha inmediata para la puesta en servicio del Cercanías entre Villarrubia y Alcolea -ramal que en el anterior gobierno local del PP se conocía como Metrotrén-. Ambrosio recordó que ya hace cinco meses que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó el expediente del contrato con Renfe para la puesta en marcha de dicho servicio ferroviario y cuatro desde que el Gobierno declarara al Cercanías como Obligación de Servicio Público, lo que supone que la Administración Rajoy se hará cargo del déficit de explotación del servicio.

La alcaldesa defendió que el Ayuntamiento está haciendo sus deberes al respecto mientras el Gobierno hace oídos sordos a las demandas municipales de reuniones para impulsar el proyecto. "Desde el pasado 16 de enero y de manera constante se han remitido cartas desde el Ayuntamiento al Ministerio de Fomento, a Adif, a Renfe y a la Secretaría General de Transporte en relación a mantener el compromiso para que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 existiera una partida para la construcción de las dos estaciones pendientes -la del Parque Joyero y la de Levante-", sentenció. "Después de esos distintos escritos para fijar los elementos que quedan pendientes para la puesta en marcha del servicio e insistir en la construcción de las dos estaciones, no se ha recibido ninguna respuesta", apuntó la regidora, para añadir que también se ha remitido la moción aprobada por unanimidad en el Pleno del pasado marzo que pedía la puesta en marcha del servicio ferroviario.

Ambrosio insistió en que, mientras no hay respuesta, "el contrato menor para los aparcamientos de las estaciones ya está en marcha con tres solares en Villarrubia, El Higuerón y Alcolea, con un presupuesto de 30.000 euros". "La idea es que esas obras de adecuación estén finalizadas en la primera quincena del próximo mes de mayo", sentenció, para confirmar que "en un plazo de diez días se tendrá el avance sobre el estudio de movilidad que se encargó para conocer los elementos que hay que modificar o mejorar para hacer sostenible el sistema de transporte público, que entra a formar parte de la variedad de la ciudad y tiene que convivir con el resto". El objetivo es adecuar la movilidad en las líneas de Aucorsa que afectan a esas zonas para hacerlas compatibles con el servicio ferroviario. Con este panorama, exigió también al Gobierno y a Renfe una reunión con el Ayuntamiento, la Junta, el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Universidad de Córdoba con el fin de consensuar "las tarifas, los horarios y frecuencias de los trenes". Así como exigió otro encuentro a Adif y al Gobierno para "consensuar cuáles van a ser las localizaciones y los plazos de actuaciones para la construcción de las dos estaciones que quedan".

También se refirió al estudio de Fomento sobre la ampliación del Cercanías a Palma del Río y Villa del Río que determina que ese ramal es inadecuado "por la baja población de la comarca". Ambrosio se mostró contraria al mismo defendiendo que por encima de los intereses económicos deben primar los intereses sociales.

E insistió en que "me llama la atención la actitud de bronca permanente que el PP mantiene en el tema del Cercanías, que ha llevado a su portavoz [José María Bellido], a aprobar en marzo la moción con la petición a Adif para construir las dos estaciones y un mes después dice que debe ser el Consistorio el que construya las estaciones". La alcaldesa demandó al portavoz municipal del PP que "abandone esa bronca continua y esa actitud negativa, porque no es buena para la ciudad". "Córdoba se ha puesto en marcha, pese a que no le guste al PP y cuando se colabora, los proyectos salen adelante, por lo que pido al PP y al resto de grupos municipales que abandonen la actitud obstruccionista y el no por el no", concluyó Ambrosio.