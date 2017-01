Amanecer de sorpresas y jornada para disfrutar

Una de esas pocas mañanas del año en la que no cuesta levantarse de la cama. Tras una noche en la que lograr conciliar el sueño fue algo más difícil de lo habitual, sobre todo entre los más pequeños, y antes siquiera que saliera el sol, miles de niños cordobeses comprobaron cómo Sus Majestades de Oriente habían pasado por su casa. Sí, es la magia de los Reyes Magos de cada 6 de enero. Un día de esos en los que madrugar no importa y por la noche no se pega ojo. Y así, con los ojos casi pegados, muchos dejaron la cama y fueron directos a comprobar si Melchor, Gaspar y Baltasar habían dejado en sus casas todos los presentes que habían pedido en sus cartas. De esta forma, pequeños y mayores lo primero que hicieron ayer al levantarse fue comprobar si habían pasado los Reyes por su casa. Tras dejar los zapatos vacíos y bien limpios la noche anterior, pocas horas después muchos pudieron comprobar cómo los Magos de Oriente los habían dejado llenos de sorpresas y ellos habían dado cuenta de los dulces y bebidas dejadas para hacer el trabajo un poco más liviano.

Y tras la algarabía inicial de las primeras horas de la mañana al ver que (casi) todos los deseos incluidos en las misivas habían llegado, tocaba salir a la calle pasado el mediodía y disfrutar de los regalos que se pudiera; eso sí, cuantos más mejor. Y así fue también en las calles de Córdoba. En el centro, por ejemplo, fueron numerosas las familias que se dieron cita para pasear al compás de sus hijos -aprovechando también el buen tiempo que se registró durante toda la jornada-, en una jornada a la que no faltaron los intrépidos abuelos, que no querían perderse la oportunidad de jugar con sus nietos en plena calle. A tenor de las estampas que se vieron, los Reyes Magos hicieron su trabajo y parece que la mar de bien por las sonrisas de los más pequeños con sus nuevos juegos.

Otro de esos puntos donde cientos de pequeños, acompañados por sus orgullosos padres, dieron rienda suelta a su propia infancia y diversión fue el Plan Renfe, en el que se vieron numerosos niños y algún que otro adolescente estrenando a toda velocidad sus preciadas nuevas bicicletas, coches teledirigidos o patinetes; unos regalos que han vuelto a ser algunos de los grandes éxitos de estos Reyes Magos. Una de esas familias fue la de José Moya, que junto a su mujer Clara y sus dos hijos, Lara, de cinco años, y Pepe, de dos, estrenaron las bicicletas que habían dejado los tres de Oriente en San Lorenzo, zona en la que viven.

Fue el mismo itinerario que hicieron Adela Ruiz y Luis Gallardo, quienes también llevaron a sus dos hijos a la misma zona para que dieran las primeras pedaladas del año en sus nuevas bicicletas. "Han estado nerviosos por la noche y el niño se ha despertado dos veces", relató Adela.

"Estamos aprovechando los regalos de los Reyes", anotó Laura Espejo, una cordobesa que reside en Madrid y que ayer paseaba con sus dos hijas por el Vial Norte; una de ellas, estrenaba patinete y la otra un cinturón.

Los Luna Barrera también atravesaron esta zona de la capital. Una familia en la que hay nueve niños de entre 13 y un año, y a quienes los Reyes Magos dejaron un buen número de presentes, entre ellos bicicletas, patinetes y alguna que otra consola de videojuegos, porque la tecnología ha llegado para quedarse entre los niños.

Y aunque los Magos de Oriente prestan especial atención a los más pequeños, no se olvidan de padres, tíos, abuelos o hermanos. Para ellos también tienen regalos y se suelen decantar por el lado más tradicional y socorrido. Así, en las casas de Córdoba tampoco faltaron ayer pijamas, frascos de colonia, calcetines, ropa interior y bufandas, otros grandes clásicos de estas fechas. A buen seguro, muchos aún seguirán incrédulos por los regalos recibidos, y ahora toca disfrutar y esperar al año que viene. Con la llegada de los Reyes, las fiestas navideñas llegan a su fin después de dos semanas de celebración en familia y con los amigos, repletos de buenos propósitos que ahora hay que cumplir.