Almodóvar critica que Capitulares "llega tarde" y exige el Cercanías

"Llegan tarde, con dos años de retraso, pero bienvenida sea la moción". Así de contundente se mostró ayer la alcaldesa de Almodóvar del Río, Sierra Luque (IU), sobre el acuerdo en contra del baipás del AVE que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba el martes y que se ubicará precisamente en el término municipal de Almodóvar. La regidora dijo que "me alegro de que hayan recapacitado" -en alusión a los grupos municipales de la capital-, si bien insistió en que "por qué no lo hicieron antes", ya que "nosotros fuimos los únicos que presentamos alegaciones en su día y ya alertamos entonces de que el baipás perjudicaría a Córdoba". Dijo que "si todos hubiéramos trabajado antes, tal vez no se hubiera llegado a esto" e insistió en que aunque el baipás supone una obra pública de calado, "hay cosas que tenemos que solucionar antes, como el Cercanías, que es básico para nosotros y que debe ser prioritario" por las prestaciones que puede aportar a todo el eje Villa del Río-Córdoba-Palma del Río. "Eso es más importante que cualquier otra gran obra", dijo.

La demanda del Cercanías es lo que llevó ayer precisamente a la alcaldesa de Almodóvar del Río hasta Madrid, donde el grupo de Unidos Podemos registró varias preguntas sobre los planes del Ejecutivo central sobre este servicio, una visita en la que la regidora no estuvo sola, ya que acudieron además varias decenas de vecinos y miembros de la plataforma #Nopasesdemí. Luque precisó que se reunieron con todos los grupos parlamentarios y que el sentir general de todos fue el de estudiar la propuesta con el fin de que entre los nuevos corredores de Cercanías que se proyecten esté el del Valle del Guadalquivir. También indicó que "esperamos que en un plazo de unas dos semanas se produzcan los primeros avances" y que "no tengamos que esperar otros cinco años hasta que de nuevo se revisen esos corredores".

Desde IU en Córdoba indicaron que el grupo parlamento de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, representado por Miguel Ángel Bustamante y Manuel Monereo, registró una pregunta al Gobierno para conocer si éste tiene intención de invertir en el proyecto de Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, incluyendo este corredor en las Obligaciones de Servicio Público e invirtiendo lo necesario en la remodelación y construcción de las estaciones que hacen falta. Asimismo, para reivindicar la necesidad de este servicio ferroviario, la plataforma #Nopasesdemí, con casi un centenar de vecinos de Almodóvar del Río, Pedro Abad, Villa del Río, El Carpio y Ochavillo del Río, entre otros, se manifestaron a las puertas del Congreso, donde también mantuvieron una asamblea informativa con miembros del grupo de Unidos Podemos.

A la concentración y registro parlamentario también mostraron su apoyo las alcaldesas de Almodóvar, Sierra Luque, de Pedro Abad, Magdalena Luque, de Ochavillo, Aroa Moro, la primera teniente de alcalde de Villa del Río, Estrella Criado, el portavoz del grupo de IU en la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, y el coordinador provincial y el responsable de Organización de IU Córdoba, Pedro García y Sebastián Pérez Gallardo, respectivamente.

En este sentido, el diputado de Unidos Podemos, Miguel Ángel Bustamante, anunció también que el grupo parlamentario "ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado", unas cuentas que ha calificado como "antisociales y de las que no se espera nada en la provincia de Córdoba". Por su parte, el portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, destacó que "llevamos reivindicando esta infraestructura desde hace más de dos décadas e insistimos en que estamos hablando de un servicio fundamental para vertebrar el territorio y promover el desarrollo socioeconómico".

Para el coordinador provincial de IU y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento cordobés, Pedro García, "el servicio de Cercanías es el más rentable desde el punto de vista social y económico, además de que serviría para cumplir la función social que necesitan los vecinos de los municipios de la Vega del Guadalquivir, incluyendo la misma capital".