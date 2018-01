Alertan de la posible pérdida del Archivo Notarial de Córdoba

El Archivo Notarial de Córdoba cuenta con más de 20.000 tomos de protocolo de entre 25 y menos de cien años de antigüedad. En la actualidad, toda esta documentación se encuentra ubicada en una nave del polígono de la Torrecilla y en unas dependencias de Mercacórdoba.

Sin embargo, se trata de una ubicación provisional, ya que el Ayuntamiento no ha renovado el contrato de alquiler de la nave en el polígono citado -el acuerdo concluyó en agosto- y, además, ha instado al notario archivero cordobés, Manuel Rodríguez-Poyo a que abandone el espacio que este servicio ocupa en Mercacórdoba.

El problema que se abre es mayúsculo, ya que según ha expuesto Rodríguez-Poyo, Córdoba puede perder todos estos documentos históricos si el Consistorio no cede un edificio para su ubicación. Y es que, aunque los ayuntamientos no están obligados a facilitar un local para el Archivo General de Protocolos, si no lo facilita –tal y como ha sucedido hasta el momento-, todos estos documentos pasarán a trasladarse a la capital del Colegio Oficial de Notarios, que se encuentra en Sevilla.

El notario archivero ha explicado que ha mantenido conversaciones con el edil de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, para abordar la situación y éste aseguró el pasado 21 de septiembre que buscarían “una resolución definitiva”.

Sin embargo, ha continuado Rodríguez-Poyo, desde entonces no han podido hablar y el problema que se abre es que Córdoba perdería esta parte de su historia notarial y provocaría que cualquier persona que necesitara alguno de estos documentos tendría que trasladarse a Sevilla, ya que no se pueden remitir por vía ordinaria ni tampoco por correo electrónico, si finalmente el archivo se quedara sin sede oficial en Córdoba; son entre 205 y 300 personas las que piden este tipo de copias al mes.

Además, según Rodríguez-Poyo, el traslado de todo este material a Sevilla provocaría que cuando estos documentos cumplieran los 100 años pasarían de manera directa a su Archivo Histórico y no al de Córdoba.

Ante esta situación, el notario archivero ha asegurado que si al final de este mes el Ayuntamiento no facilita un edificio para albergar estos documentos, no tendrá más remedio que trasladar todos estos archivos hasta la sede del Colegio Oficial de Notarios de Sevilla.

Por su parte, Emilio Aumente ha asegurado que desde el Ayuntamiento "estamos buscando una alternativa para alquilar otra nave" y ha insistido en varias ocasiones en que el problema no es competencia municipal, sino del sector notarial. Es más, ha considerado que las declaraciones de Rodríguez-Poyo son "desleales" porque en este tiempo han intentado encontrar un espacio adecuado para el archivo. El edil socialista, además, ha recordado que el Ayuntamiento ha tenido que abonar 14.000 euros anuales por el alquiler de la nave de Mercacórdoba.