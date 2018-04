Alertan de que las medidas de climatización "no llegan a tiempo"

El calor llega cada año. Antes o después, pero llega. Y eso es lo que temen los integrantes de la Plataforma de Asociaciones de Madres y Padres Niños del Sur, que las temperaturas empiecen a subir y los colegios de la capital sigan sin contar con medidas de climatización. Para abordar el estado en el que se encuentran sus actuaciones y estudiar nuevas movilizaciones, la plataforma celebró ayer una asamblea en la que se pusieron de manifiesto diversos temores. El primero de ellos es que las obras de climatización de los centros no lleguen a tiempo, ya que ni siquiera han empezado.

Una de las portavoces de la plataforma, Mariló Franco, incidió en varias ocasiones en que las actuaciones previstas por parte del Ayuntamiento -en una veintena de centros- y por parte de la Junta de Andalucía -en un total de 36- para intentar evitar que el calor vuelva a causar estragos entre el alumnado -al igual que el año pasado- no van a estar a tiempo. No obstante, consideró que, por ejemplo, la instalación de toldos "aliviarán algo, pero el problema no se está resolviendo". Las actuaciones, subrayó, "no van a llegar y las temperaturas no van a bajar al igual que el año pasado". "Suena como a una tomadura de pelo", anotó. La portavoz de este colectivo detalló que algunas de las actuaciones que se van a desarrollar en los centros va a ser la plantación de árboles, la sustitución de ventanas, cubrimientos y coberturas exteriores. El problema es que algunas de estas obras no se pueden llevar a cabo mientras los niños reciben clase, por lo que se realizarán una vez que termine el curso escolar.

La plataforma -de la que forman parte medio centenar de asociaciones de padres de colegios públicos- lleva casi un año ya reclamando la aplicación de estas mejoras y se ha manifestado en numerosas ocasiones para reivindicar la climatización de las aulas. En todo este tiempo han intentado reunirse ya en hasta nueve ocasiones con el delegado de Educación, Antonio José López, a quien han remitido otras nueve solicitudes para formalizar un encuentro y de las que, por el momento, no han recibido respuesta. Ante esta situación, Franco avanzó que van a solicitar una reunión con la delegada del Gobierno, Esther Ruiz, que fue la anterior responsable del área educativa. "Lo que queremos es establecer un diálogo de consenso", matizó Franco, al tiempo que subrayó la necesidad de que cualquier medida que se lleve a cabo "sea viable a largo plazo".

En todo este tiempo, la plataforma también se ha reunido con los representantes de todos los grupos municipales y con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien reconoció la inexistencia de un estudio acerca de la situación de estos edificios escolares. Según la portavoz de la plataforma, el Ayuntamiento también va a licitar próximamente un proyecto para hacer "una auditoría sobre la instalación eléctrica" de los colegios de la capital, ya que "casi el 100% están obsoletas y hay que renovarlas".

Además de analizar todas estas situaciones, la reunión de ayer también sirvió para hacer otras reclamaciones, como la implicación de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de centros públicos -FAPA-Ágora- y "que se una a nuestras reivindicaciones", destacó. Otro de los aspectos que se abordaron en el encuentro, que se celebró en el centro social Rey Heredia, fue el estudio de organizar movilizaciones en los centros y una concentración en conjunto con el movimiento de Ampas de Sevilla. Escuelas de Calor de Sevilla.

Las altas temperaturas que se registraron en Córdoba a finales del año pasado provocaron las protestas de los padres y también del profesorado y obligó a la Consejería de Educación a reducir el horario lectivo en las aulas. En estos meses, la Junta ha llevado a cabo diversas obras de mejora en varios centros educativos de la provincia y la capital.