Alejandro Gómez Palomo debuta en la Semana de la Moda de Nueva York

Sus creaciones van a estar en el escaparate mundial de la moda, es decir, en Nueva York. El diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo (Posadas, 1992) va a presentar sus propuestas para hombres y, además, lo va a hacer como invitado del Consejo de Diseñadores de Moda de América, en la New York Men's Fashion Week (Semana de la Moda Masculina). La presentación de Gómez Palomo en la Gran Manzana y de sus arriesgadas creaciones está prevista para el 2 febrero. Esta cita mundial con la moda se celebrará del 30 de enero al 2 de febrero y a ella está prevista la asistencia de expertos internacionales y tiene una audiencia y repercusión millonarias.

La trayectoria de Gómez Palomo ha ido en ascenso en apenas un par de años, un tiempo más que suficiente para que el sector, tanto nacional como internacional, le considere ya como una auténtica revelación por su espíritu transgresor y los diseños que hace para los hombres. Graduado en Diseño Masculino Técnico y Tecnológico en el London College of Fashion, su primera colección fue Orlando, inspirada en el personaje literario de Virginia Wolf, con la que cosechó un gran éxito, tras su presentación en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid; su estreno a esta escala nacional tuvo lugar en febrero del año pasado. Aquellos primeros diseños, que cosecharon el beneplácito y el aplauso de los críticos de la moda debido a la osadía de sus creaciones, llegaron hasta Rusia y Rodríguez Palomo recibió la invitación para presentar sus creaciones en la Semana de la Moda de Moscú, donde cosechó, de nuevo, el éxito del sector. El diseñador de Posadas creó una segunda colección, a la que tituló Boy walks in an exotic forest (un niño pasea en un bosque exótico), inspirada en un cuadro del naíf Henri Rousseau.

La participación del joven creador en la Semana de la Moda Masculina de Nueva York es la primera que protagoniza un diseñador cordobés. Hasta el momento y, según aparece en la web del diseñador, sus creaciones se pueden adquirir vía online y también en varios locales de ciudades como Madrid, Nueva York y Tokio.