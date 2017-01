Alegato final de Rafael Gómez: "jamás" se encargó de los asuntos contables en sus empresas

El juicio contra el empresario Rafael Gómez y sus cuatro hijos por varios delitos contra la Hacienda Pública ha quedado esta mañana visto para sentencia. Tras dos semanas de sesiones y tras la lectura de las conclusiones finales, Gómez ha hecho uso de su derecho a la última palabra con una alocución en la que ha llegado a emocionarse. El empresario ha hecho un recorrido por su biografía, desde que "me coloco como platero" hasta que "compro huertas" y "más suelos", aunque "sin dinero". Fiel a su estilo directo y añadiendo que el dinero se lo prestaban los bancos, Gómez ha insistido en que en sus empresas siempre había personal para llevar los asuntos contables, a lo que ha sumado que ni él ni sus hijos intervinieron "jamás" en "esas cosas".El encausado, que se enfrenta a 44 años de prisión, ha declarado incluso que es "un analfabeto" y que hace dos años tuvo que renovar el DNI y no sabía ni escribir sus apellidos en el documento que había que rellenar para tal fin.Su mujer también ha intervenido para afirmar que Gómez tenía una "obsesión para dejar su sello personal" y que siempre "se ha dado a los demás".Los abogados de la defensa, que han intervenido hoy para añadir sus conclusiones finales, han pedido una sentencia absolutoria para todos los acusados y han insistido en que la "ignorancia deliberada" en la que se ha basado la acusación no existió. En este caso, el equipo de letrados defensores ha usado la baza de la relegación de funciones en el personal de administración de las empresas a través de las cuales, supuestamente, se dejaron de pagar 53 millones de euros al fisco.