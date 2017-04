Alarcón carga contra la dirección del PP para defender su candidatura

Desde hoy y hasta el próximo 6 de mayo tendrá lugar la campaña electoral en el seno del PP cordobés para lograr la presidencia del partido en la provincia. Sin embargo, parece que una de las candidatas, Rosario Alarcón, ya ha comenzado a mostrar sus cartas. La rival de Adolfo Molina acusó ayer a éste de mantener una línea "continuista" con el proyecto de José Antonio Nieto, a su vez uno de los apoyos más visibles del actual secretario general del PP en Córdoba. Alarcón, acompañada del alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, afirmó que su proyecto pretende romper con esa línea porque de mantenerla, advirtió, "a mejor no podemos ir".

A Alarcón parece que no le ha afectado que haya obtenido sólo 300 avales frente a los 1.600 de Molina y ayer reapareció con la intención de dar la batalla, arremetió contra la actual dirección y la línea continuista y se reivindicó como la única oportunidad para frenar los errores del PP. La parlamentaria andaluza destacó que la clave será recuperar los afiliados perdidos. "No debemos ponernos la venda ante la pérdida de afiliados que venimos observando de antemano", manifestó la popular, que no supo precisar, eso sí, cuántas personas han decidido borrarse del partido.

Aunque Alarcón afirmó que no quería valorar algunos hechos, lo cierto es que acusó directamente a la dirección provincial del partido de "falta de transparencia". La popular explicó que en la primera ronda de votaciones los afiliados podrán votar de manera directa al candidato, pero para poder hacerlo deben inscribirse en www.ppcordoba.es. Esta última información, aseguró Alarcón, "nos consta que no se ha dado por parte de la dirección del partido" y explicó que en otras ocasiones se han enviado cartas a los afiliados para que conocieran los pasos a dar para poder votar. Fue precisamente este hecho el que desembocó en una contestación directa por parte de la presidenta del Comité Organizador del Congreso Provincial del PP cordobés, María Luisa Ceballos, quien en una misiva muy clara recuerda a Alarcón que los estatutos exponen que serán los "portales web" a través de los cuales se informa a la militancia.

Pero la contestación sobre la transparencia no fue lo único que centró la carta enviada a Alarcón por parte de Ceballos, donde le expone que la última comisión en torno al asunto, celebrada ayer, también acordó transmitirle el "malestar" que existe a raíz de unas publicaciones en su Facebook. Ceballos anota a la parlamentaria que "decías que no has contado con la información necesaria para el trabajo de tu precandidatura, poniendo en cuestión no solo la imparcialidad de esta comisión, sino la de los propios servicios administrativos del partido, lo cual no compartimos en absoluto".

La división en el partido está bastante clara. Fuentes del PP tildaron incluso de "vileza" el hecho de que cuestione la imparcialidad de alguien con tanto peso en el partido y que atraviesa un mal momento, como es Ceballos.