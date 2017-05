Alarcón ataca al "aparato" y Molina exhibe apoyo en el cierre de campaña

El PP cerró ayer su particular campaña electoral protagonizada por los dos candidatos a presidir el partido a partir del próximo 3 de junio, Adolfo Molina y Rosario Alarcón. El primero es el considerado aspirante designado por el aparato del partido, el oficial y el continuista con la línea que ha impuesto José Antonio Nieto, mientras que Alarcón responde a la corriente crítica -que existe-, que reclama más implicación de los afiliados, sobre todo en la provincia. Uno y otro llegan al final de campaña -hoy es la jornada de reflexión y mañana será la primera vuelta- en posiciones muy distintas, lo que se pudo comprobar ayer con las declaraciones de cada uno de ellos. Molina, exhibiendo unión y apoyo, se dio un baño de masas en un encuentro con afiliados en un céntrico hotel de la capital, mientras que Alarcón compareció sola en la sede del partido denunciando los "obstáculos" que le habían puesto y autodenominándose la candidata "de la gente" frente al "del aparato". Las posiciones, por tanto, están bastante encontradas a pesar de que la balanza parece decantarse por Molina. Si ya sacó ventaja en la presentación de avales -1.745 frente a 333-, los inscritos para votar mañana también se incluyen en su mayoría en la corriente oficial.

Pero Alarcón no se ha achantado y ayer compareció para "dirigirme a todos los afiliados que quieran abrir las puertas a una nueva etapa con un partido más fuerte, más democrático y limpio". La parlamentaria andaluza arremetió contra "el aparato" por haberle puesto "muchos obstáculos en este camino". Entre esas supuestas injerencias relató que no se difundió una rueda de prensa que ofreció en Puente Genil y que tampoco le han facilitado los teléfonos de los inscritos para votar para poder llamarlos uno a uno. La comisión organizadora se apresuró ayer a decir que eso va contra la protección de datos. Alarcón insistió en que "entre ser la candidata del aparato y la de las personas, no hay color; yo quiero ser la candidata de la gente, de los pueblos, de servicio público". A pesar de todos estos contratiempos, insistió la aspirante, "volvería a hacerlo". En el filo del cierre de campaña, Alarcón difundió su programa, que se basa en un decálogo que se resume en conseguir "mejores resultados y tener un PP más fuerte". Así, propuso mayor trabajo en los pueblos, así como implantar un "día del afiliado" para responder preguntas en la sede, además de ofrecer "mayor coordinación" entre todos los representantes, desde parlamentarios a concejales o diputados.

Adolfo Molina, por su parte, optó por un tono más conciliador, algo que se explica, eso sí, por saberse con mayor respaldo de los afiliados, como quiso reflejar ayer. Molina aseguró que "configuramos un proyecto de partido en positivo" y defendió que se "aproveche lo bueno de la etapa de José Antonio Nieto" para, desde esa base, "cambiar lo que haya que mejorar" para conseguir el principal reto, que es recuperar la Diputación y las alcaldías perdidas. "Creo que puedo aportar mi experiencia como secretario general y como presidente de un pueblo, Cabra", aseguró el candidato, para pedir después que "hay que dejar de mirarnos dentro para lograr el bien del partido". Molina confió en un PP "unido" tras el congreso del 3 de junio y restó importancia a las declaraciones de Alarcón.