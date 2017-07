Al-Zahara solicita una nueva señalización horizontal para garantizar la seguridad vial

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara se ha dirigido al gobierno municipal ante las numerosas quejas vecinales recibidas por la insatisfactoria ejecución del reciente pintado de pasos de peatones, flechas indicativas y señales horizontales. La Federación solicita que vuelva a realizar dicha señalización horizontal de la ciudad ante la práctica desaparición de la misma en menos de 48 horas debido al ennegrecimiento, que la hace inútil.

Al-Zahara considera que las explicaciones del concejal delegado de Movilidad, Andrés Pino, son insuficientes y poco rigurosas, ya que a instancias de la empresa adjudicataria del servicio, determina que habrá que esperar a que llueva para ver correctamente la señalización o fijarse en los laterales de la misma. Para esta Federación no es de recibo que se ejecute una actuación en Córdoba en verano y haya que esperar hasta que llueva para poder visualizar de una manera correcta una señalización tan importante para la seguridad vial.

También considera una paradoja que se argumente que el tipo de pintura y las temperaturas con que se ha ejecutado la señalización son las causas de su ennegrecimiento inmediato. No se puede entender que esta circunstancia no se haya tenido en cuenta antes de la ejecución y los ciudadanos y ciudadanas tengan que esperar a que las lluvias aparezcan o a que Sadeco se dedique a limpiar la señalética.

Al-Zahara solicita que se repita la señalización, puesto que la seguridad vial no puede estar a expensas de que la lluvia haga su aparición en nuestra ciudad en los meses de julio o agosto. Ejecuciones en la ciudad de esta índole no se pueden permitir ya que suponen un presupuesto malgastado y que no cumple su función, que es la de mejorar la seguridad vial.