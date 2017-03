Al-Zahara quiere para Capitulares la "máxima peatonalización posible"

A falta de que el Ayuntamiento se decida finalmente si peatonaliza o semipeatonaliza la calle Capitulares, continúan pronunciándose al respecto los colectivos a los que de una u otra forma afecta la iniciativa; el último de ellos, la Federación Vecinal Al-Zahara. Este colectivo se ha mostrado "a favor de la máxima peatonalización posible, o sea, queremos una peatonalización integral si se cumplen unas condiciones, si no, semipeatonalizar", pidieron desde Al-Zahara.

"Manifestamos nuestro total apoyo a todas las propuestas que supongan ganar espacio para el peatón y para la movilidad alternativa y sostenible. Por tanto, partimos de valorar positivamente la propuesta de peatonalización de Capitulares", añadieron desde Al-Zahara. No obstante, defendieron que la peatonalización de cualquier vía de la ciudad debe cumplir algunas condiciones que, de no conseguirse, aconsejarían la máxima peatonalización posible, pero no de forma integral. "Esto ya sucede en nuestra ciudad, por ejemplo, en la calle Concepción y Gondomar o en el Bulevar. Pues hay situaciones que hay que respetar como cocheras, aparcamientos, transporte público (taxi y autobús) o movilidad básica de los residentes, entre otras", relataron.

Desde el colectivo instaron al Ayuntamiento a que las propuestas de peatonalización se basen en un plan de movilidad sostenible general del Casco y de la ciudad "y no se hagan de forma aislada pues eso rompe el modelo pactado y conlleva peatonalizar unas zonas para recargar de tráfico otras, posiblemente menos adecuadas. Esto ya sucedió con la calle Cruz Conde y su repercusión sobre Alfaros". Y consideraron necesario atender de forma prioritaria a las necesidades de los residentes y negocios radicantes, procurando que no queden aislados y a que su entrada y salida del Casco sea razonable. "Vivir en el Casco tiene ya unas limitaciones que no se pueden agudizar hasta que sea imposible una vida normalizada. Apostamos por un Casco vivo, no un escenario para el turismo. Escucharemos, por tanto, al Distrito Centro-Casco y requerimos que esté a favor de la propuesta final", apuntaron las fuentes.

Asimismo, abogan por aprovechar la peatonalización para hacer inviable al máximo que se use el Casco para cruzar de norte a sur o de este a oeste. "Hay que hacer eficaces las cámaras y pilonas existentes por donde se cuelan diariamente cientos de vehículos. Máxima accesibilidad. Mínimo tráfico. A este respecto, no se puede peatonalizar Capitulares, zona del Centro, para trasladar la salida de los vehículos por calles inadecuadas del casco, como la calle la Palma, que deberían ser de las que habría que peatonalizar prioritariamente porque es imposible la convivencia coche-peatón", insistieron. Tampoco les parece lógico incrementar el tráfico en la zona de la calle Barroso, Plaza de San Juan y demás entorno, "cuando se había conseguido una semipeatonalización razonable. Igualmente, no parece adecuado cerrar al tráfico Capitulares y recuperar el tráfico en calles que ya habían sido peatonalizadas como María Cristina o parte de Cruz Conde. O, al menos, se debe argumentar en razones de movilidad general y a asegurar que los flujos de vehículos sean mínimos", añadieron.

Además, desde Al-Zahara demandan al Ayuntamiento que las peatonalizaciones que se ejecuten deben definir con antelación, y aplicando la ordenanza en vigor y su interpretación por la Mesa de Veladores, el espacio razonable para su ocupación por los negocios en la vía pública y las limitaciones de las mismas en cuanto a diseño y elementos complementarios.

Al-Zahara defiende que peatonalizar el Casco es "urgente" y que se debería de aplicar ya este año la salida del Casco de los grandes vehículos de transporte, incluidos los autobuses de Aucorsa.