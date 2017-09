"Ahora me siento mucho más libre"

Su profusa melena y curtida voz son dos de los principales distintivos de Amparo Velasco La Negra, cantante alicantina afincada en Córdoba capaz de fusionar en sus canciones el jazz o el soul con el flamenco, la base de toda su música. Este fin de semana ha vuelto a los escenarios de la ciudad para presentar su último disco, Colores, en el que habla "del desamor, del amor y de las cosas cotidianas" pero también lanza un mensaje reivindicativo sobre la crisis de los refugiados y reinterpreta a Federico García Lorca.

De niña viajó por diversos países de Latinoamérica como Colombia o Brasil ya que sus padres viajaban mucho, una circunstancia que le ha aportado una apertura hacia diversos géneros musicales. Eso lo plasmó ya en su primer trabajo, La Negra, publicado en 2006 y en el que contó con el guitarrista Frasquito y la producción de Javier Limón. Su segundo disco, La que nunca..., llegó en 2012 producido por Fernando Vacas y Juan Fernández Panky, compañero inseparable de la artista. El pasado año publicó Colores, donde vuelve a reivindicarse como figura esencial de los nuevos sonidos fusión.

-Después de participar en varios festivales este verano, ha abierto la temporada de conciertos en la Sala Golden Club con su último disco, Colores. ¿Cómo es este trabajo? ¿Qué cambios ha introducido respecto a los anteriores, La Negra y La que nunca...?

-Para este disco he cambiado de músicos y llevamos más de un año trabajando con él. El anterior, La que nunca..., sonaba más a madera, mientras que en éste nos hemos dejado llevar por los sonidos más naturales.

-En él se atreve con composiciones de Federico García Lorca.

-Sí, es uno de mis favoritos porque pienso que ha escrito lo más grande para el flamenco y para cualquier música. A mí Lorca me transmite mucho; para mí es el poeta más flamenco.

-¿Qué dificultades ha encontrado a la hora de adaptar al poeta granadino?

-Hay que hacer una música justa para esa letra; esa es la dificultad y donde te tienes que esmerar. Ya hay una base hecha, no estás creando tú todo; y esa letra tiene el listón muy alto, por lo que el de la música también tiene que serlo. Es fácil pero a la vez, si lo quieres hacer bien y te gusta de verdad la música, tú mismo lo complicas cada vez más porque quieres dar un paso hacia adelante.

-¿A qué poetas había adaptado antes?

-Repito con García Lorca y había trabajado con poemas de Luis García Montero. Le presenté mi adaptación y estuvo incluso en un concierto donde le dedicamos su letra y se quedó maravillado. Le encantó.

-En este disco también se refiere a la crisis de los refugiados en el tema Parar. ¿Le gusta utilizar su música como forma de denuncia social?

-Sí, pienso que la música puede servir para concienciar porque te escucha gente muy diversa y es una oportunidad buena para enviar mensajes de paz.

-¿Cómo fue el proceso de realización de Colores?

-Lo hicimos en Córdoba y Juan Fernández Panky es el que más trabajo ha tenido para endulzar todas esas letras. Lo hemos hecho con mucha dedicación porque nos gusta regalar cosas bonitas a nuestro público.

-¿Y qué regaláis en este disco?

-Intentamos regalar siempre cosas nuevas, superarnos, no quedarnos sólo en un estilo, sino tener capacidad y ser amplios en la música.

-¿Cómo ha sido su verano?

-Hemos estado en Festival Internacional de Folk en Plasencia, en el Festival Okarina Bled de Eslovenia, en Caños de Meca, El Palmar... Ahora en septiembre vamos a ir al Festival de Jazz de Tanger, el Tanjazz. Estamos haciendo muchas cosas y nuestra música se está escuchando en muchos sitios.

-¿Cómo fue la experiencia en Eslovenia?

-La música no tiene fronteras ni lengua y nosotros hemos compartido la nuestra allí. Si transmites, funciona. En Eslovenia nos recibieron muy bien y bailaron e hicieron palmas como si estuviéramos en Andalucía. Son flamencos realmente. Incluso nos hicieron una entrevista para la televisión de allí.

-¿Cómo ven ellos su música?

-La ven algo fuera de lo que se hace ahora, dentro de que La Negra parte siempre del flamenco. Y dentro del flamenco, intentamos utilizar nuestra cultura musical para aderezarlo y aportarle más.

-Usted nació en Alicante pero guarda una estrecha y especial relación con Córdoba. ¿Cuándo vino por primera vez?

-Llegué con 17 años y desde entonces la he sentido mi casa. He ido y he venido, pero casi siempre he estado afincada o tenía algo que ver con Córdoba, nunca me he alejado mucho.

-¿Por qué se vino aquí?

-La vida... Era un sitio donde musicalmente se fraguaban muchas cosas y yo quería estar aquí. Es una ciudad que me gusta y en la que tengo familia. Ahora, en esta última etapa, llevo aquí unos cuatro años. Por eso digo que realmente nunca me alejé de Córdoba, me fui temporadas pero siempre vuelvo. Ahora es cuando más fija estoy por Juan Fernández Panky, que es cordobés, y hay muchos músicos cordobeses en la banda, por lo que lo más natural es estar aquí.

-¿Qué le ha aportado esta ciudad tanto a nivel personal como profesional?

-Mucho. A esta ciudad tengo muchas cosas que agradecerle, entre ellas mis dos hijas. A nivel profesional he crecido por la base tan importante que tiene Córdoba. Hay mucha afluencia, viene mucha gente para estudiar aquí, y todo eso se nota a la hora de trabajar en la música.

-¿Cómo empezó a tener relación con los músicos cordobeses?

-Por familiaridad, siempre tienes amistades en común. En el mundo de la música es como si todos nos conociéramos y fuésemos familia.

-Su admiración por esta ciudad se percibe en el DVD Nocturno en Córdoba, donde utiliza varios espacios como escenario.

-Sí, además creo que en los vídeos consiguieron que se viera Córdoba desde otro ángulo. Yo realmente no la había visto nunca así. Son lugares de la ciudad por los que estamos muy acostumbrados a pasar pero los percibimos de otra forma. Por ejemplo, Como flores de abril se grabó en el Cristo de los Faroles, en Capuchinos; La tarjeta en la Sala Orive, Parar en la Mezquita, y también utilizamos la plaza del Potro.

-¿Ha influido en su forma de hacer música el hecho de haber vivido de niña en muy diversos países?

-Creo que eso se refleja en la música de La Negra. He escuchado sonidos de muchas culturas y el oído es inteligente, por lo que todo eso se refleja luego en mis trabajos.

-¿Suele participar en la vida cultural de Córdoba?

-Ahora mismo no porque estamos muy metidos en un nuevo trabajo y con los conciertos de Colores, pero con el tiempo me gustaría formar parte de ella, ya sea con conciertos o con talleres; con todo lo que se pueda aportar a la música y a los nuevos talentos.

-¿Cómo es su relación con el resto de artistas cordobeses?

-Hay una buena relación, nos tienen cariño y respeto, lo mismo que nosotros a ellos, y eso es importante. Cada uno se labra su camino pero al compartir también se aprende.

-Desde que llegó a Córdoba con 17 años hasta la actualidad, ¿qué cambios ha visto en ella?

-Se ha modernizado mucho, está más Europea. Antes se veía como si fuese un pueblo grande mientras que ahora se ha transformado en una capital con mucha afluencia de gente, muchos jóvenes yendo y viniendo, lo que crea una gran cultura artística. Esa evolución se ha notado también en la cultura.

-¿Cómo ve el nivel musical que hay aquí?

-El nivel es buenísimo y sólo hay que verlo en los artistas que salen de nuestra tierra. Intento tener relación con los jóvenes; por ejemplo, en los vídeos de Nocturno en Córdoba, las chicas que salen tocando tanto el violín y como el chelo son estudiantes del Conservatorio. Intentamos compartir cosas con ellos también para que enriquecernos todos.

-Ha comentado que no le importaría impartir talleres. ¿Le gustaría enseñar?

-Sí, si no enseñar, porque a lo mejor no tenemos tanto tiempo, sí participar y compartir.

-¿Echa algo en falta en el ámbito cultural de la ciudad?

-Los artistas siempre pedimos que haya más programación cultural, para nosotros nunca es suficiente. Hay muchas actividades culturales y musicales, pero nos gustaría que hubiera más todavía.

-¿En qué momento de su carrera se encuentra ahora?

-Creo que en uno de los mejores porque está todo más asentado. El público ya me ha escuchado, sabe cómo es mi música y sabe quién soy, lo que me da más libertad a la hora de hacer canciones. Ahora me siento mucho más libre. Eso lo dan los años y el apoyo que recibo del público.

-¿Hacia dónde se dirige ahora?

-Adonde nos lleve la música. Todo reside en hacer música y compartirla con el mundo entero si es posible.