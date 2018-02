Agrónomos, una de las base de la UCO

Primero fue Veterinaria y luego llegó Agrónomos, allá por 1968. Su puesta en marcha fue todo un hito para la sociedad cordobesa, pero también para todo el país. No en vano, la actual Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba (UCO) fue la tercera de estas características que comenzó a prestar servicio en España; el primer centro fue el de Madrid, luego el de Valencia y el tercero el de Córdoba. Un proyecto que comenzó a gestarse en 1963 y que recibió a sus 300 primeros estudiantes en 1968; eso sí, de estos primeros sólo acabaron sus estudios 44.

El primero director de la Etsiam fue José Ruiz Santaella y, desde entonces, por el despacho principal de la escuela han pasado nueve máximos responsables. La actual directora es Rosa Gallardo, quien se está haciendo cargo de la organización de los eventos programados con motivo de la celebración del primer siglo de vida del centro. El primero de ellos tuvo lugar ayer en el salón de actos del Rectorado, una cita que sirvió para abrir los actos conmemorativos de estos primeros 50 años de vida de la Etsiam, y al que acudió un más que nutrido grupo de antiguos directores y actuales profesores, además de alumnado.

Desde 1968, por la escuela han pasado 44 promociones, la primera acabó con 44 alumnos

Entre ellos, el que fuera el cuarto director de la escuela: José Ignacio Cubero, que estuvo al frente de la misma entre 1986 y 1991. Cubero tiene ahora 78 años -se jubiló en 2010, pero sigue dando clases de vez en cuando en la UCO- y ayer intervino en este primer acto y dejó bien claro que la Escuela de Agrónomos de Córdoba "era la mejor" de España cuando inició su actividad, ya que "vino gente muy joven, con mucho empuje y preparada". Entre sus recuerdos al frente de la escuela dice que uno de los más importantes fue la incorporación del título de Ingeniero de Montes -se consiguió en 1989-. En lado contrario, sostiene que eso de tener que dirigir la escuela hizo mella en su faceta investigadora y no tiene reparos en asegurar que "a nivel personal fue improductiva porque no podía investigar". Tampoco recuerda de buen agrado el traslado del centro desde la avenida Menéndez Pidal hasta el Campus de Rabanales, un cambio de ubicación que se concluyó en 2005. "Fue una época conflictiva por el traslado y realmente no sé quién ganó con él, porque en el otro espacio estábamos al lado del Ifapa y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; teníamos laboratorios de análisis y la finca experimental tenían unas tierras de calidad", asegura.

Cubero fue uno de los participantes en este primer acto del 50 aniversario de Agrónomos, al que tampoco faltó otro de sus directores, como fue Miguel Alcaide, quien sigue dando clases en la Etsiam, centro en el que se matriculó como estudiante oyente en 1969, aunque finalmente perteneció a la sexta promoción del centro. Alcaide destaca "la proyección a nivel internacional de la investigación" que aún se lleva a cabo en este centro de la UCO, además de la formación "excelente" que se ofrece al actual alumnado. El que fuera director de la Etsiam afirma que en todo este tiempo la escuela "ha ido mejorando en muchas cosas" y sostiene que "sin ella, la UCO no existiría".

Alfonso García Ferrer es el actual director del departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática, y también antiguo director de la Etsiam. "La escuela es uno de los centros más importantes de en investigación", subraya, al tiempo que reconoce que en estas cinco décadas de vida "ha cambiado una barbaridad". El paso del tiempo ha hecho que también cambien las necesidades y que aparezcan nuevos retos, como "el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al campo", avanza.

En este primer siglo de vida, por la aulas de la Etsiam han pasado 44 promociones, o lo que es lo mismo, 5.300 alumnos. Un periodo de tiempo que, según expone Rosa Gallardo, ha dado lugar a una "trayectoria brillante". "Hemos formado a alumnos a profesorado de calidad; hemos hecho investigación de primer nivel y ligada al territorio", expone. La actual directora de la Etsiam, que también fue alumna del centro -concluyó sus estudios en 1992-, dice que echa la vista atrás "y miramos con satisfacción lo que hacemos". Pero también mira hacia adelante y avanza que ahora "hay que seguir construyendo el futuro". El principal reto ahora, expone, "es incorporar la tecnología al campo, lo que nos ayudará a ser más eficiente".

A este primer acto del 50 aniversario acudieron también dirigentes políticos, como la alcaldesa, Isabel Ambrosio, el viceconsejero de Agricultura, Ricardo Domínguez, el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, y el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, entre otros. Junto a ello, también se inauguró la exposición La ingeniería Agronómica y Forestal en los textos especializados: una recopilación de libros históricos, que cuenta con más de 100 volúmenes cedidos por la Biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla .