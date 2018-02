Aeropuerto sin vuelos

El año 2003 fue la primera fecha que se dio para la conclusión de las obras de ampliación de la pista

del aeropuerto de Córdoba. El plazo se fijó en 2001, cuando se produjo el primer acuerdo entre AENA y el Ayuntamiento para ejecutar los trabajos, aunque ya antes, en 1996, se empezó a hablar del aeródromo con el avance de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaba "la posibilidad de crear un aeropuerto nuevo desde la perspectiva de su potencial como pieza estructurante del territorio y actividad dinamizadora de la economía". Pero no ha sido hasta este 1 de febrero cuando se han dado por finalizadas de manera oficial esas obras -que han conllevado otras actuaciones como el soterramiento de la vía de alta tensión- lo que significa que desde este mes el aeropuerto de Córdoba ya puede disponer de vuelos comerciales. De los de cualquier aerolínea -de alto o bajo coste- y unir la capital con otras capitales españolas o europeas, por ejemplo.

Parece que nadie espera ver despegar aviones desde el aeropuerto de Córdoba

Pero no ha sido así. El 1 de febrero ha pasado sin pena ni gloria para el sector aeroportuario, para el turismo y para la propia ciudad, que ha recibido con apatía un anuncio que puede ser una gran oportunidad de desarrollo para la economía cordobesa.

Más allá del debate de que fuera o no una inversión necesaria o el empeño de los políticos de la época -la Unión Europea ya nos dio un tirón de orejas por esto- la cuestión es que la infraestructuras está ahí y nadie sabe -al menos no lo dice- qué hacer con ella. Es cierto que el aeródromo tiene una actividad impagable en asuntos como los trasplantes y otras operaciones paralelas que no hacen que la pista esté completamente vacía, pero está claramente infrautilizado.

Durante esta semana hemos preguntado a la Junta de Andalucía y al Gobierno por sus planes para Córdoba, pero entre unos y otros se pasan la pelota mientras el gobierno municipal mira impasible y confiando en que esto no le salpique. No sé si es el senequismo cordobés, la apatía, o el estar acostumbrado a que las cosas cuesten tanto en esta ciudad, pero parece que nadie espera ver despegar aviones desde Córdoba. El Gobierno dice que ya ha cumplido con la ampliación de la pista y el Ministerio de Fomento, a preguntas de este periódico, respondió que presentaría un plan de marketing en la próxima reunión del comité director aunque -sorpresa- no hay fecha para ese comité. La Junta de Andalucía, por su parte, afirma que es competencia de AENA elaborar ese plan -cierto- aunque bien que en 2014 impulsó una mesa provincial del aeropuerto de la que nunca más se supo, por lo que el objetivo era más político que otra cosa.

Y mientras tanto, insisto, el Ayuntamiento observa. ¿Se dijo algo del aeropuerto en Fitur? ¿Está trabajando el Instituto de Turismo en un plan de captación, como sí han hecho los organismo turísticos de otras ciudades como Granada, Sevilla o Málaga? ¿Ha habido reuniones con algunos empresarios? ¿Y algún avance en el aprovechamiento del aeródromo como impulso logístico como propuso la alcaldesa? Vamos a dejarlo ahí, porque hay muchas más preguntas.

Lo peor es que esto de tener una infraestructura acabada y sin contenido no es nuevo en Córdoba -¿recuerdan el C3A?- y volverá a pasar más pronto que tarde. A punto de finalizar están las obras del Palacio de Congresos y aún no se sabe quién lo va a gestionar. Con el Centro de Convenciones puede pasar lo mismo si algún día se retoman los trabajos.