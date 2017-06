La Aemet activa el aviso especial por ola de calor hasta el domingo

Las altas temperaturas se mantendrán a lo largo de toda la semana asentando así la primera ola de calor de año. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado el nivel de aviso amarillo hasta mañana y todo apunta a que se mantendrá hasta el domingo. Los termómetros no darán ni un respiro a los cordobeses, sobre todo a los que residen en la Campiña, ya que las temperaturas sobrepasarán los 40 grados en algunos días y también se alcanzarán los 41. Las mínimas, además, no bajarán de los 24 grados, una cifra muy alta para el mes de junio.

De este modo, la Aemet apunta a que mañana se podrán alcanzar los 41 grados de máxima y que no se bajará de los 20 grados. El viernes la situación se pone aún peor ya que, aunque la máxima se mantendrá en esos 41 grados, la mínima subirá hasta los 24. Esto significa que las horas más frescas del día, como son la noche y las primeras horas de la jornada, el ambiente no estará fresco del todo y, en definitiva, será difícil conciliar el sueño. El fin de semana, más de lo mismo. Para el sábado la Aemet estima las mismas temperaturas que el viernes, 41 de máxima y 24 de mínima; el domingo parece que el calor remitirá, aunque no lo hará de manera muy significativa. En este sentido, el cierre de la semana tendrá máximas de 40 grados y unas mínimas que caerán hasta los 23 grados.

Ya para el lunes sí parece que esas temperaturas máximas se rebajarán algo, tampoco mucho, para situarse en 38 grados; aunque las mínimas seguirán en valores altos (23 grados según apunta la Aemet).

La ola de calor ha entrado con fuerza en toda España y, por supuesto, en la provincia. Ya el pasado lunes se registraron las temperaturas más altas en todo lo que va de año, con 41,4 grados a las 17:05. Ayer, también según la Aemet, las máximas se registraron en la estación del aeropuerto sobre las 17:00 con 39,1 grados. La mínima, 19,7 grados, se alcanzó a las 07:00. De momento el nivel de aviso para la Campiña será amarillo y no naranja, como si ocurre en otras provincias. Si bien cabe destacar que para zonas como Cataluña o Aragón el tope para decretar aviso naranja son los 39 grados, una temperatura que aquí se quedaría en nivel amarillo.