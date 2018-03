La Aemet espera una Semana Santa sin lluvias a excepción del Domingo de Ramos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su predicción especial para la Semana Santa que apunta a la presencia de lluvias únicamente en el Domingo de Ramos. Las estimaciones de la Aemet para Andalucía Occidental hablan de lluvias persistentes pasado mañana. El Viernes de Dolores estará pasado por agua debido a esa inestabilidad a a la que ya apuntaba Meteorología hace unos días. Los cielos estarán nubosos con precipitaciones generalizadas y las temperaturas tendrán máximas de 12 grados. El Sábado de Pasión será algo más tranquilo en cuanto al tiempo. Según la Aemet, habrá nubes pero las precipitaciones serán “ocasionales y dispersas” y las precipitaciones continuarán su ritmo ascendente.

Y el Domingo de Ramos, el primer día de la Semana Santa, estará pasado por agua. Aún así, Meteorología no espera lluvias para todo el día. Concretamente, las previsiones apuntan persistirá la situación de inestabilidad con "tendencia clara a la mejoría" y con presencia de intervalos nubosos y precipitaciones dispersas que se localizarán sólo en la primera parte del día. Esto quiere decir que, muy probablemente, la única hermandad que pueda ver perjudicada su estación de penitencia sea la Entrada Triunfal (Borriquita). Las temperaturas serán parecidas a las de los días anteriores.

Con el inicio de la semana vendrá el buen tiempo, ansiado por cofrades como por quienes no lo son. Y es que Meteorología manifiesta que la situación anticiclónica comenzará a aparecer “trayendo estabilidad y poca nubosidad”. Esto quiere decir que las lluvias no harán acto de aparición el Lunes Santo y además las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas previstas de 18 grados.

A partir del Martes Santo, la estabilidad seguirá siendo protagonista, aunque la Aemet afirma que aún hay algo de "incertidumbre" para este periodo. En este caso, Meteorología señala que se espera poca nubosidad "siendo muy poco probable la lluvia". Tampoco habrá vientos fuertes, pero a partir del Miércoles Santo sí bajarán las temperaturas, por lo que se espera una Semana Santa más fría de lo habitual.