Adolfo Molina será el único candidato a presidir el PP con el 82% de los votos

Duda despejada. Las quinielas se han cumplido y Adolfo Molina será el único candidato a presidir el PP cordobés en el congreso provincial que se celebrará el 3 de junio. Y es así porque el aspirante ha conseguido el 82% de los votos frente al 17% de su rival, Rosario Alarcón, lo que hace que cumpla los requisitos del partido para ser el único candidato: reunir más del 50% de las papeletas emitidas por los afiliados y sacar una ventaja de al menos 15 puntos. El sector crítico no ha conseguido imponerse al aparato y la candidatura de Molina ha arrasado. El responsable del comité organizador del congreso Miguel Ángel Torrico dio a conocer los resultados en un ambiente que ni siquiera en ese momento dejó de ser tenso, debido a la presencia en la sede del PP de Rosario Alarcón, la gran derrotada de la noche. Torrico explicó que de los 2.101 afiliados inscritos para votar, un total de 1.566 ejercieron su derecho a voto en esta primera vuelta, lo que supone un 74% de participación. De los votos emitidos, la candidatura de Adolfo Molina consiguió 1.285 papeletas, el 82,06%, mientras que Rosario Alarcón se hizo con 270, el 17,2%. También hubo 11 votos en blanco que suponen el 0,7% del total.

Molina, tras conocerse los resultados, aseguró sentirse "muy satisfecho" por el respaldo de los afiliados, que supone una victoria incontestable. Aunque será el único candidato que se presente en el congreso del 3 de junio, aseguró que "ahora hay que ganarse la confianza de los compromisarios" que votarán dentro de un mes. No obstante, el partido tiene lo que quería, llegar con una única candidatura y despejar cualquier movimiento crítico que, finalmente, ha tenido poco recorrido. El actual secretario general del PP defendió que "el partido no es un fin en sí mismo para sí mismo y ahora tenemos retos importantes a la vuelta de la esquina". Así, se refirió a la necesidad de "resolver lo interno y trabajar en l calle porque éste es un gran partido que va a salir unido, reforzado y fuerte" del congreso. Molina también dio las gracias al "equipo humano que ha hecho esto posible", aunque no desveló quién le acompañará en la candidatura que se votará el día 3.

Alarcón, por su parte, aguantó el momento de comunicar los resultados, pero abandonó la sede del PP durante la intervención de Adolfo Molina. Y es que, pese a la claridad de la victoria, la jornada de votación que vivió ayer el PP cordobés estuvo marcada por la tensión como las denuncias de Alarcón por la poca "democracia interna" que ha tenido este proceso y las respuestas de la organización. La parlamentaria andaluza, aunque inició esta andadura de manera prudente, ha terminado cargando contra el "aparato" del partido de manera bastante crítica, lo que ha evidenciado la división entre los dos sectores. No obstante, los partidarios de Molina han resultado ser más numerosos y habrá que ver cómo se encauza ahora el descontento de esta parte de los afiliados. El hasta ahora secretario general tiene un duro trabajo para recomponer la situación y todavía no ha dado pistas de quién formará parte de su equipo. Lo más lógico es que intente hacer un guiño a los críticos aunque, en estos momentos, es adelantar demasiado.