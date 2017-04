Adiós al espíritu del Club de los Poetas Muertos

El profesor de Secundaria Alberto de los Ríos se ha metido en la piel de otro profesor, John Keating, en sus dos años de concejal del Ayuntamiento -por Ganemos Córdoba-. Como llevaba por bandera el personaje al que daba vida Robin Williams en El Club de los Poetas Muertos a la hora de enseñar a sus alumnos, De los Ríos, siempre optimista, siempre alentador, intentó convencer a sus compañeros de Corporación de que nada debería de ser imposible -ni siquiera en la gestión política- cuando lo que se busca es el bien común -para él, lo que se debe buscar por encima de todo- y que aún cuando no se tiene fuerza o poder siempre se podrá contar con las palabras y las ideas para cambiar el mundo. "La política que se hace en este salón de plenos siempre tiene que ser pensando en el interés general y en el bien común", apuntó.

El ya exconcejal y de nuevo profesor en el instituto Alhakén II demostró, como también defendía Keating, que sólo al soñar tenemos libertad. Siempre fue así y siempre será. Su despedida de ayer estuvo cargada de emotividad y hasta de alguna lágrima, la que no pudo evitar su compañero y amigo Rafael Blázquez. El profesor que bien podría ser miembro del Club de los Poetas Muertos recibió parabienes de todos los grupos políticos, tantos que "estoy algo abrumado; y eso que aún no me he muerto, que estoy muy vivo", apuntó. Porque lo que en el Pleno escuchó es lo que se suele decir de alguien cuando enfila el camino del más allá. "Muchas veces hay que recolocarse y ahora mi lugar está en otro sitio. El proyecto de Ganemos debe seguir adelante; porque ha sido una gran aportación a la democracia en esta ciudad. Quiero que continúe y permanezca", sentenció.

Se fue leyendo un poema de Pablo García Casado y dejando claro que deja a grandes amigos, sobre los que destacó a Amparo Pernichi (IU), Juan Miguel Moreno Calderón (PP) y David Luque (PSOE). A los que lo vimos abandonar el Pleno se nos escapó desde dentro un "adiós, oh capitán, mi capitán".