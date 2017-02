Adif vincula su proyecto para el paso a nivel de Alcolea con el Metrotrén

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) defendió ayer en un comunicado remitido a este periódico que el proyecto que anunciaron hace breves fechas que iban a licitar para eliminar un paso a nivel en Alcolea tiene que ver con el recorrido del futuro Metrotrén o Cercanías por la barriada. Los vecinos agrupados en la Plataforma Fuera Vías de Alcolea rechazan ese proyecto -tal y como ya ocurrió con otro planteado por Adif en 2008- ya que para ellos supone "un parche", pues no elimina las vías del casco urbano.

Respecto a esa opinión de los vecinos, desde el organismo ferroviario sentenciaron que "nada que objetar, pero una variante ferroviaria es una actuación más compleja que no depende solo de Adif". Las fuentes del administrador insistieron en que desde el organismo se lleva años tratando de que el paso a nivel sea eliminado y que "el paso por circulaciones de trenes y de vehículos es uno de los que Adif considera prioritarios para su eliminación".

Y explicaron el proceso que se ha seguido a la hora del diseño de la iniciativa. Las fuentes recordaron precisamente que hace años se presentó un proyecto similar "que fue rechazado por los vecinos y que nuestro interlocutor en estos temas, el Ayuntamiento de Córdoba, también desestimó en su momento". No obstante, detallaron que "cuando el Ayuntamiento de Córdoba propone con mucho interés que la estación de Alcolea se incorpore al proyecto básico del Metrotrén, Adif realiza las adaptaciones necesarias en esa y en otras estaciones. Y, pensando con lógica, si el Ayuntamiento de Córdoba no ha cambiado de opinión sobre este proyecto, la estación de Alcolea seguiría donde está porque el Ayuntamiento no ha negociado ninguna variante ni traslado de las instalaciones ferroviarias". Por consiguiente, desde Adif consideran que si la estación de Alcolea va a estar presente en el proyecto del Metrotrén es porque el Ayuntamiento entiende que la vía va a seguir ahí. En caso contrario no la hubiese incluido".

Adif, con este planteamiento que entiende que defiende el Ayuntamiento, le recuerda al mismo (como titular del camino o carretera que cruza la vía y por tanto de la jurisdicción del paso) que el de Alcolea está en el listado prioritario de eliminación de Andalucía. Las fuentes de Adif insistieron en que la Dirección de Pasos a Nivel está actuando con esa lógica. "Si hay una estación que va a incrementar los viajeros y si para llegar a esa estación hay que utilizar una vía en la que se van a incrementar aún más los trenes (cuando entre en servicio el Metrotrén) lo lógico es proponer la eliminación de ese paso a nivel que constituye un peligro potencial", sentenciaron.

La Plataforma Fuera Vías de Alcolea considera que la solución propuesta por Adif para la eliminación del paso a nivel "crearía una barrera arquitectónica más en la barriada y no da solución a ese paso de mercancías peligrosas, al ruido y a ese peligro de las vías sin proteger", según ya puntualizó el presidente de la plataforma, Carlos Ballesteros.