Acusan a la federación de vecinos de "sobreactuar" en el conflicto de los veladores

El conflicto por los veladores parece que va camino de un nuevo atasco, aunque esta vez los protagonistas no son los empresarios y el Ayuntamiento, sino los comerciantes y hosteleros y el movimiento vecinal. El llamamiento de la Federación de Vecinos Al-Zahara para que todas las partes afectadas acudan a la mesa del 10 de enero y de que se cumplan los acuerdos adoptados hasta la fecha no han gustado a Hostecor, Córdoba Apetece y Comercio Córdoba, que en un comunicado conjunto criticaron ayer la "sobreactuación" que a su juicio está realizando la federación de asociaciones de vecinos. Es más, los empresarios apuntaron que Al-Zahara no ayuda a generar un clima de entendimiento alrededor de los objetivos fundacionales de la Mesa de Veladores y lamentan que vuelva a presentarse "como adalid de un cumplimiento estricto de unas ordenanzas municipales que nadie tiene interés en incumplir".

Las tres organizaciones, que abandonaron el pasado octubre la mesa por entender que no se daban ni las condiciones para el diálogo ni se mantenían los objetivos que auspiciaron su creación, entienden que con las nuevas manifestaciones públicas de la federación mantiene su pulso para evitar que se pueda recuperar el trabajo normal y en la línea de cooperación y entendimiento que funcionó a lo largo de un tiempo en la misma.

Al mismo tiempo, consideran prudente el silencio que mantiene hasta el momento el gobierno municipal, que debe buscar fórmulas para reactivar el funcionamiento adecuado de la Mesa de Veladores, que sin la presencia de Hostecor, Apetece y Comercio Córdoba "debe considerarse virtualmente disuelta".

A criterio de estas entidades, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara aspira con su continua presencia pública en este tema "a asumir un papel que no le corresponde, intentado acaparar el espacio abandonado por Hostecor, Apetece y Comercio Córdoba, lo que provoca una sobreactuación baladí porque la Mesa de Veladores sin las tres organizaciones que se retiraron en octubre carece del carácter de ente de diálogo, al faltar varias de las principales partes implicadas en el tema que se aborda".

Hostecor, Apetece y Comercio Córdoba confían en que se pueda recuperar pronto el criterio de trabajo desarrollado durante un tiempo en la mesa de veladores y que en breve se den las condiciones para recuperar su actividad. No obstante, aún no han aclarado si acudirán a la convocatoria de la Mesa de Veladores prevista para el día 10 de enero.

El martes, Al-Zahara indicó igualmente que su propósito "no es el de perseguir o acosar a la actividad de hostelería que forma parte necesaria de nuestra ciudad y nuestros barrios".