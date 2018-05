"Aceptar nuestro código ético será esencial en la confluencia"

-¿Cómo va el proceso de confluencia con IU?

-La confluencia está en pleno debate de la metodología, de cuáles van a ser las reglas del juego, y se ha creado una comisión mixta. Desde Podemos llevábamos ya una propuesta, que incluye un código ético que para nosotros es fundamental pues es necesario limitar los mandatos o desprofesionalizar la política. Dicho esto, la confluencia será una herramienta en positivo, nunca un mecanismo de imposición. Si en algún lugar prefieren ir por separado, sería absurdo imponer la unidad.

-Tienen claro que nunca gobernarán con el PSOE, pero en el Ayuntamiento de Córdoba existe un cogobierno...

-Ahí tenemos una discrepancia con IU, y precisamente este punto se está tratando en la comisión mixta. Tenemos claro que en Andalucía hay que construir una alternativa al PSOE, pues lleva 40 años gobernando esta tierra sin haberla sacado de la situación de subdesarrollo. Ésa es nuestra teorización y dialogaremos, no la queremos imponer a nadie.

-¿Va a llegar a buen puerto esa confluencia en Córdoba capital?

-Espero que sí, pero insisto en que no habrá imposición, sino negociación y diálogo. IU tiene un arraigo importante en Andalucía y llega a lugares en los que Podemos no está, como las zonas rurales, y eso supone un valor añadido fundamental. No hablamos con IU como si fuera un socio menor, sino de igual a igual.

"No hemos hablado de las personas para las listas; primero abordamos el qué y luego veremos quiénes"

-¿Qué plazo se ponen para que la candidatura salga adelante?

-A nivel andaluz, tendremos el acuerdo base antes del verano. Y entonces se producirán los debates locales, aunque hay algunos como el de Córdoba que ya se han planteado por las especiales características de esta ciudad. Si tenemos un acuerdo para las capitales de provincia antes de verano, sería maravilloso, pero tampoco nos agobiamos.

-¿Habrá un acuerdo global para todas las capitales?

-Va a ir ciudad a ciudad, y lo decidirán las bases de cada una. No se trata de hacer un paquete de imposición de arriba a abajo, porque en ese caso no funcionaría.

-¿Hay predisposición por parte de IU Córdoba a la confluencia?

-Depende de qué sectores. Hay quien no lo tiene tan claro, pero insisto en que hablaremos con todos para que todos nos sintamos satisfechos. Si se confluye a disgusto, no funcionará. Queremos que la confluencia multiplique, no sume.

-Si no hay acuerdo, ¿Podemos presentará candidatura?

-Claro, evidentemente. Se presentará Podemos hablándolo con Ganemos, que es nuestro referente.

-El primer teniente de alcalde, Pedro García, ¿se ha postulado como candidato?

-No hemos hablado de las personas. Primero abordamos el qué y luego decidiremos quiénes.

-El peso que tiene IU en la capital como parte del engranaje político tradicional, ¿puede restar a la confluencia?

-A mí siempre me gusta decir que venimos a aportar. Hay que plantear una alternativa completa al PSOE. IU trae un bagaje del que se puede aprender. Otra cuestión es el código ético, su aceptación es esencial. Queremos representar otra forma de hacer política, y esto no es sólo decir muy alto que se es una alternativa al bipartidismo, sino renunciar a los privilegios, limitar los mandatos, los salarios y tener mecanismos de revocabilidad de los cargos.

"Hay que empezar a apostar por las pymes y las cooperativas y dejar de esperar a Mr. Marshall"

-Habla de desprofesionalizar la política, pero en IU Córdoba tenemos a personas que han desarrollado toda su vida profesional en las instituciones...

-Somos una fuerza más nueva que IU y vamos más ligeros de equipaje. No tenemos ningún tipo de atadura de índole personal o profesional a la política, ni bancaria, ni deudas, ni hipotecas... Nuestras sedes son todas de alquiler, y nos gusta. Porque muchas veces son las burocracias las que restan la capacidad de acción política. Muchas de las posiciones del PSOE andaluz tienen que ver con sacar adelante su aparato más que a Andalucía.

-Hay alcaldes de IU que están en contra de la confluencia con Podemos. ¿Está siendo difícil llegar al mundo rural?

-No nos lo tenemos que tomar como un drama terrible ni como un fracaso. Además, en los sitios donde IU tiene una alternativa, lo respeto profundamente.

-¿Qué aportará la confluencia al municipalismo?

-Tenemos que ser los mejores en tener las calles limpias o en iluminación, pero también en cambiar los modelos de gestión de lo público. Y eso pasa por preguntarse cómo se adjudican estos servicios, qué tipo de contrato tienen los trabajadores, quién se lleva los beneficios del dinero público... Eso es municipalismo alternativo.

-¿Qué evaluación puede hacer el funcionamiento del Ayuntamiento de Córdoba capital?

-Cuando uno gobierna con el PSOE, el "no se puede" es mucho más fuerte que el "sí se puede". Y ese quedarse en medio al final los ciudadanos lo castigan. Me hubiera gustado que Córdoba hubiese sido un ejemplo dando más pasos al frente, como en la recuperación para lo público de determinados servicios.

-La ciudad pierde otro tren con el nudo logístico. ¿Se están defendido bien los intereses de la provincia en las instituciones?

-Córdoba ha sido especialmente maltratada en los presupuestos. Y el resultado es que las tasas de desindustrialización son las más altas de Andalucía en la última década, pues el 34% de la industria se ha perdido. No es sólo cuestión de grandes infraestructuras. Hay que invertir en las pymes, las cooperativas... Y de eso Córdoba sabe mucho. Hay que empezar por ahí y dejar de esperar a Mr. Marshall.