La Abogacía dice que un solo Juzgado de cláusulas suelo llevará al "colapso"

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados mostró ayer su "rechazo total" al plan de urgencia establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pretende que a partir del 1 de junio sea un único Juzgado situado en la capital de cada provincia el que tramite y resuelva todos los litigios que se promuevan en el ámbito provincial, por los casos de cláusulas suelo y las reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de las hipotecas. En el caso de Córdoba, será el Juzgado de Primera Instancia 9 el que se asuma esta tarea. Los letrados, según la información facilitada por el citado consejo -que se reunió el pasado viernes en Córdoba- califican de "muy desacertada y descabellada" la solución que se propugna "para la previsible avalancha de demandas, ya que necesariamente contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos produciendo graves dilaciones en el tiempo de respuesta judicial".

Para la abogacía, esa decisión provocará a corto plazo "el colapso en los Juzgados designados en cada provincia en perjuicio de la Justicia y de los ciudadanos reclamantes, que además para defender sus derechos tendrán que desplazarse desde los distintos partidos judiciales a la capital de la provincia, con el consecuente alejamiento del justiciable respecto del órgano judicial, el correlativo incremento de costes económicos que tendrá que soportar el ciudadano para litigar frente a las entidades financieras y el único y exclusivo beneficio de las entidades bancarias".

La sala de Primera Instancia 9 de Córdoba asumirá todos los pleitos

El máximo órgano de gobierno de la abogacía andaluza, que integra a los ocho colegios provinciales y a los de Jerez de la Frontera, Antequera y Lucena, considera que la creación de órganos judiciales especializados "debe tener un carácter excepcional y obedecer a sólidos fundamentos fácticos y jurídicos, pues afecta incluso al derecho fundamental de toda persona al juez ordinario predeterminado por la ley". Denuncia también que en todas las provincias andaluzas resultarán "manifiestamente insuficientes esos Juzgados únicos que el CGPJ pretende crear, por lo que los abogados propugnan que sean todos los Juzgados de Primera Instancia quienes continúen conociendo de ese tipo de litigio conforme a las actuales normas de reparto". El Consejo Andaluz también se muestra contrario a que esos Juzgados de ámbito provincial sean servidos por jueces en prácticas como está previsto, "pues ello no garantizará la prestación de un buen servicio público judicial, ya que la especialización resulta muy cuestionable en jueces carentes de experiencia profesional". Con ello y, según la misma información, el sector reivindica que "se respete el derecho de la abogacía institucional a participar en la adopción de decisiones que afecten a la modificación de la territorialidad de los órganos judiciales, pues la abogacía defiende siempre la Justicia de proximidad como mejor fórmula para prestar al ciudadano un satisfactorio servicio público judicial".

La sección sindical de CCOO en la Administración de Justicia también ha criticado el hecho de que "no se vaya a reforzar el personal del Juzgado de Primera Instancia 9 de Córdoba" y ha considerado que, para ello, "es imprescindible reforzar la plantilla de dicho órgano judicial". Según CCOO, el CGPJ ha acordado que este Juzgado se refuerce con un juez, un letrado, un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial, siendo competencia de la Junta de Andalucía nombrar a los funcionarios de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial. Sin embargo, el sindicato ha asegurado también que "la Consejería de Justicia dice que no nombra personal porque no tiene dinero, pues está medida tendrá un coste de casi un millón de euros en toda Andalucía".