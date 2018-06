ATA advierte de que los autónomos lo tienen "muy difícil" en la capital

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor, se mostró ayer muy crítico con el gobierno de la capital y lamentó que los autónomos cordobeses lo tienen "muy difícil" por la "inseguridad jurídica" que hay para quienes "quieren emprender y generar actividad económica". Amor, que se reunió ayer con el portavoz del PP, José María Bellido, alertó de que, a pesar de que en Córdoba se está produciendo un incremento de los trabajadores por cuenta propia, el crecimiento en la capital está por debajo del provincial y el andaluz. Ante esta situación lamentó que "hay una parte del gobierno" de la ciudad que no contribuye a generar un clima de confianza "con sus declaraciones incendiarias" como es el caso de la Shopping Night. "No se pueden hacer opiniones personales sobre actos que generan actividad económica", insistió el presidente de ATA, quien animó a "dialogar y consensuar a la hora de establecer políticas, tanto para el comercio, como para la hostelería, porque no hay que olvidar que son la mayor parte del tejido empresarial de los autónomos en la ciudad". Amor hizo "un llamamiento, sobre todo a una parte del gobierno de la ciudad", porque "se cae en declaraciones incendiarias" contra los autónomos, en alusión a IU, cuando, a su juicio, "es fundamental crear un clima de certidumbre en la ciudad". Amor lamentó que con ese tipo de declaraciones "se demoniza al sector que crea empleo, como son los autónomos y los empresarios de la ciudad" y apostó por favorecer el diálogo.

El presidente de ATA hizo estas declaraciones tras la visita de Bellido a la sede del organismo. Tras este encuentro, el portavoz del PP aseguró que "hay que darle voz a los autónomos" con su participación en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, agilizando la burocracia y reorientando las ayudas al empleo para tener en cuenta al sector. "El Ayuntamiento no puede ser el pirómano y el bombero. No puede ser que el teniente alcalde de Turismo diga que el turismo es un problema, que en la hostelería hay mucha economía sumergida y fraude, porque eso es insultar a miles de cordobeses que sufren para sacar adelante su negocio", lamentó Bellido, quien también se refirió a la polémica por la Shopping Night. En este sentido apuntó que "no puede decir que es una catetada y que nadie le corrija, porque muchos comerciantes esperan ese día para salvar sus cuentas".

Mientras se dan estas polémicas, lamentó el portavoz popular, "no estamos en lo importante", que debe ser promover políticas de empleo. Así, criticó que el Imdeec cerrara el ejercicio 2006 con 2,6 millones sin gastar de sus cuatro millones presupuestados para inversiones. Además, lamentó la "huida hacia adelante" que ha intentado la presidenta del organismo, Mar Téllez, tras conocerse que se ha perdido la subvención europea para el proyecto de la incubadora de empresas de biotecnología. Además retó a Téllez a que diga "de dónde va a sacar" los dos millones para poner en marcha el proyecto.