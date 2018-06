APTC exige a Intervención que investigue la concesión de barras en el festival

La presunta concesión irregular a hosteleros de las barras de bar del Festival Ríomundi ha llevado a la Asociación de Profesionales y Empresarios del Turismo de Córdoba (APTC) a pedir que se investigue el caso. Desde este colectivo pidieron ayer que se haga pública la relación de empresas que han gestionado estos espacios públicos, así como las preceptivas tasas que han tenido que pagar y el proceso de licitación. Para ello, APTC exigió tanto al Área de Intervención del Ayuntamiento como a los grupos políticos de la oposición que pongan este asunto en manos del fiscal para "depurar el escenario que se ha generado". Según el colectivo presidido por Alberto Rosales, lo ocurrido en Ríomundi "es un ejemplo de enchufismo y lo más lamentable es que las instituciones son cómplices de este tipo de comportamientos, no sólo no persiguiéndolos si no potenciándolos». El colectivo añadió que todo ello viene "auspiciado por un político que nos viene a dar lecciones de honestidad metiendo a todo el mundo en el saco calificando a todo un sector de la hostelería de explotador", en referencia a Pedro García.