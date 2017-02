AENA se 'olvida' del aeropuerto en su plan estratégico para los próximos cinco años

La imagen de vuelos de aerolíneas despegando o aterrizando en el aeropuerto de Córdoba seguirá sin producirse. Al menos durante los próximos cinco años, ya que la explotación comercial del aeródromo cordobés no está entre los planes de la Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), según recoge su Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para los años 2017-2021. El informe, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, recoge las "líneas estratégicas" y las inversiones previstas en la red de estas infraestructuras en España, es decir, desde su capacidad de crecimiento hasta el incremento de operaciones previsto, un balance en el que el aeropuerto de Córdoba seguirá teniendo un papel irrelevante. Hace tiempo que no se habla de las posibilidades del aeródromo cordobés, quizá ya por resignación, pues ni siquiera la ampliación de la pista le ha podido dar un impulso. AENA confirma que la ciudad y, sobre todo, el sector turístico, se tiene que ir olvidando por el momento de tener el aeródromo como un recursos para su desarrollo económico.

Los números no dejan lugar a dudas. En el año 2016 el aeropuerto de Córdoba recibió 7.397 pasajeros. La perspectiva es que en 2012 se alcancen los 8.657, sólo un 3,2% más. En cinco años, sólo se ganarán 1.260 usuarios, unos 250 por ejercicio, por lo que no parece que ese incremento se derive de la implantación de ninguna aerolínea. Esa posibilidad ni siquiera está en los planes de AENA como futurible, pues ni un solo renglón de su informe hace referencia a ello, mientras que sí se reflejan otras posibilidades de crecimiento de otras infraestructuras. El de Córdoba se enmarca en los aeropuertos del grupo cinco, los de menos tráfico, aunque el primer aeródromo de esta clasificación es el de Zaragoza, que cerró 2016 con 419.529 pasajeros y aspira a superar los 510.000 en 2012. Por detrás de Córdoba sólo se sitúan las terminales de Burgos, Sabadell, San Bonet, Madrid-Cuatro Vientos, Ceuta, Albacete, Algeciras y Huesca. Sin embargo, Burgos y Ceuta habrán superado al aeropuerto cordobés en 2021, según los planes de AENA, que ve más crecimiento en estas ciudades.

El leve incremento de pasajeros se debe a que también se prevén más operaciones, precisamente 1.128 más, prácticamente el mismo número de pasajeros que se esperan sumar en estos cinco años. Con estos datos, no es de extrañar que su capacidad ni siquiera esté contemplada. En el DORA se establece la capacidad aeroportuaria actual, que en el aeropuerto de Granada, por ejemplo, es de 2,2 millones de personas. En Córdoba ni siquiera se contabiliza, una situación que sólo ocurre en los aeródromos de Sabadell, San Bonet y Madrid-Cuatro Vientos. Lo más relevante, además, es que no se prevé incrementar la capacidad en los próximos cinco años. De hecho, no se prevén cambios ni en el número máximo de operaciones por hora que se pueden gestionar sin retrasos (dos), ni en los aviones que se pueden acomodar en la pista como máximo por hora (cuatro), ni en la capacidad para albergar pasajeros en un intervalo de una hora "con un nivel de servicio y confort adecuado" (53).

El documento mantiene que el horario actual de apertura es de 07:00 a 13:00 en verano y de 08:00 a 14:00 en invierno, aunque en este caso no realiza previsiones para los próximos años. Precisamente, la apertura durante un periodo más largo de tiempo es una de las reivindicaciones de la plantilla y que dependía de varios factores, como el sistema AFIS y la verificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que acredita el cumplimiento de la normativa recomendada y auspiciada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que se consiguió a principios de este ejercicio. La consecución de este documento, con el que culmina un proceso que ha requerido más de dos años de trabajo, avala la aptitud de la infraestructura y su personal para gestionar operaciones de transporte aéreo de conformidad con las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público, recogidas en el Real Decreto 862/2009.

La verificación implica mejoras en seguridad operacional y el cumplimiento de estándares técnicos internacionales en el Aeropuerto de Córdoba. Por otra parte, avala la vigencia de la nueva normativa en todas sus instalaciones, sistemas, equipos, servicios y procedimientos, así como en la propia formación del personal. Sin embargo, el documento de AENA no especifica si se modificará el horario.

La información sobre la capacidad de los aeropuertos que recoge el DORA desvela el crecimiento del resto de aeropuertos andaluces, en el que destaca el de Almería (1,6 millones de pasajeros al año). El de Jerez de la Frontera puede gestionar 2,7 millones de pasajeros al año (en 2016 cerró con 916.451); el de Sevilla supera los 6,5 millones de capacidad (en la actualidad el porcentaje de uso es del 71,1%), y el de Málaga -el único aeropuerto de la región incluido en el Grupo II- tiene instalaciones para gestionar 27 millones de pasajeros, diez más que los que registró en el año 2016, cuando superó los 16,6 millones de usuarios. El de Córdoba es el único aeropuerto de Andalucía que se incluye en el último grupo, el de menos capacidad de viajeros, según el documento elaborado por AENA.