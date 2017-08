La ficha 'Superman: Pánico en el cielo'. VV. AA. ECC. 296 páginas. 29,50 euros.

Tras haber rescatado la famosa saga de la muerte y el regreso de Superman, ECC retrocede un poco y nos presenta ahora Superman: Pánico en el cielo, otro crossover de los 90 (con Brainiac como villano y un montón de superhéroes invitados) realizado por los artistas habituales de la época: Dan Jurgens, Jerry Ordway, Louise Simonson, Roger Stern, etc. El volumen compila los números 674 a 676 de Action Comics, 488 a 490 de Adventures of Superman, 65 a 67 de Superman y 9 a 11 de Superman: The Man of Steel, todos de 1992. Además de la larga aventura del título, van el puñado de episodios posteriores, y es una suerte que podamos disponer al fin de una edición digna de esta controvertida, pero interesante etapa del Hombre de Acero.