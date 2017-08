Circe contra Diana

La ficha 'Wonder Woman: La guerra de los dioses'. George Pérez, Jill Thompson y otros. ECC. 304 páginas. 29,50 euros.

A toda máquina, aprovechando quizá el tirón de la película que se estrenará en breve, sigue ECC recuperando cómics y más cómics de Wonder Woman. De una presencia escasa en librerías se ha pasado a la abundancia en cuestión de meses, y ya puestos ¿por qué no soñar con la edición en español de la etapa por antonomasia del personaje, los tebeos originales de Marston y Peter de los años 40?

Sueños aparte, de los tomos del personaje que han visto la luz por aquí recientemente, les recomiendo dos: Wonder Woman: La guerra de los dioses y Grandes autores de Wonder Woman: Greg Rucka - Reflexiones. El primero recupera los cuatro episodios de la miniserie homónima, más los números 58 a 62 de Wonder Woman (publicados en inglés entre septiembre de 1991 y febrero de 1992), es decir, el final de la que es, sin duda, la etapa más influyente de la era moderna del personaje, la de George Pérez. El apreciado dibujante se sumó a la ola de actualizaciones de personajes del universo DC posterior a las Crisis en Tierras Infinitas con una bella y modélica versión de la princesa amazona, en la que se reforzaban los lazos de Diana con el panteón mitológico y se recuperaba el espíritu feminista de la serie (no solo en lo temático, también con una nutrida presencia de mujeres en los títulos de crédito; ahí queda, como ejemplo, el histórico segundo anual de la cabecera, editado, dibujado, entintado, coloreado y rotulado por mujeres). Y es que Pérez, que se implicó con los argumentos de la serie desde el inicio, se doctoró en Wonder Woman como artista completo y posteriormente abandonó el tablero de dibujo y se concentró solo en los guiones (otra escritora, Mindy Newell colaboraría con él durante, aproximadamente, un año). En su aventura como guionista, lo acompañaron los dibujantes Chris Marrinan, Tom Grummett o Joe Phillips, pero también las dibujantes Cynthia Martin, Colleen Doran y, muy especialmente, Jill Thompson, que es precisamente quien se encarga del tramo último de la etapa.

Diseñado para celebrar el 50º aniversario del personaje, La guerra de los dioses es el arco argumental que culmina la Wonder Woman de Pérez y compañía. Dioses griegos, dioses romanos, los Nuevos Dioses creados por Jack Kirby y un sinfín de personajes asoman por estas páginas en las que Diana hace frente a las maquinaciones de Circe. Dibuja una miríada de artistas, entre ellos el propio Pérez que firma bocetos, páginas a lápiz y la mayoría de las portadas de un volumen que se completa con una galería de ilustraciones de Chris Sprouse.

Por su parte, Reflexiones es el título del primer tomo de la colección Grandes autores de Wonder Woman dedicado a recuperar otra celebrada etapa del personaje, la del escritor Greg Rucka. Si les gustó Hiketeia, este es su cómic. El ejemplo perfecto de cómo interpretar a Wonder Woman en el siglo XXI. Van los números 195 a 205 de Wonder Woman (2003-04), con dibujos de Drew Johnson, Stephen Sadowski y Shane Davis, más unas portadas de Adam Hughes y J. G. Jones, entre otros, que quitan el aliento.