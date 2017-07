Una panadería pensada por y para los cordobeses

A menudo suele decirse -muchas veces como una forma de buscar consuelo ante el fin de una etapa en lo personal o lo laboral- que cuando una puerta se cierra, otra se abrirá. Esa frase, que no deja de ser un dicho popular, se puede aplicar a la perfección al caso de las hermanas Vílchez: Azahara y Carmen. El final de una etapa en su trayectoria profesional fue el nexo común que las animó a emprender una aventura empresarial juntas. Fue entonces cuando estas dos cordobesas se hicieron cargo de la Panadería Pan Recor situada en la Avenida de Manolete. De eso hace ya tres años y medio y lo que empezó como una "aventura", según confiesan las propias protagonistas, ha terminado siendo una gran apuesta, una oportunidad para reconducir su trayectoria laboral y la satisfacción de ver funcionar un proyecto propio.

Claro que con experiencia previa es todo mucho más fácil. Para Azahara Vílchez el sector de la hostelería no era nuevo y menos el negocio que ahora regente junto a su hermana. "Yo he estado trabajando durante ocho años con Pan Recor, en otra cafetería; fue así como me enteré de que la panadería que ahora tenemos nosotras se traspasaba", cuenta Azahara, que vio ahí una oportunidad perfecta porque "yo estaba en paro en ese momento y a mi hermana se le acababa su contrato también en poco tiempo". De eso hace ya tres años y medio, tiempo más que suficiente para que Azahara y Carmen hayan conseguido fidelizar a su clientela y gestionar con bastante éxito una panadería que es mucho más que eso y que además tiene el sello de calidad cordobés por los cuatro costados.

Por un lado, la panadería de las hermanas Vílchez cuenta con el aval de Pan Recor, una empresa cordobesa que ha logrado hacerse un fuerte hueco en un mercado competitivo, gracias a la calidad de su producto. Ellos son los encargados de servirles el pan diariamente. Pero esta panadería es mucho más que eso, porque también ofrece repostería y desayunos variados, con los productos de la tierra como protagonistas.

Para los dulces, las hermanas Vílchez también se nutren de dos empresas cordobesas que le suministran el género a diario. "Son dulces artesanales, hechos aquí y de gran calidad. Nos los sirven todas las mañana y a nuestra clientela les gustan por eso, porque se nota que son muy caseros", cuenta Azahara, que asegura desde su experiencia que el cordobés no suele ser muy arriesgado cuando se trata de endulzarse el paladar: "Vendemos muy bien la bollería, sobre todo los dulces tradicionales como las tortas de aceite, los hojaldres, las palmeras de chocolate o las milhojas. El fin de semana solemos ofrecer dulces más nuevos pero lo que demanda el cliente mayoritariamente es el dulce clásico".

Abierta todos los días desde las 7:30 de la mañana, esta panadería es además un lugar ideal para empezar el día con un buen desayuno. "A la hora del desayuno tenemos mucha variedad para ofrecer en las tostadas: desde zurrapa, crema de york, mantequilla, tomate, embutidos o jamón serrano, que a todos los clientes les encanta porque es ibérico, también de la zona", cuenta Azahara. Uno de los puntos fuertes que tiene esta cafetería es lo competitivo de sus precios, que sus dueñas se atreven a calificar de "bastante baratos si los comparas con los que ves en otros sitios", porque "por dos euros puedes tomar una media tostada y un café". Durante esta época estival, el horario de la Panadería Pan Recor de la Avenida de Manolete queda reducido hasta las 15:00 horas, aunque durante el curso escolar abre también por las tardes, para ofrecer meriendas y seguir vendiendo pan caliente y dulces.

Por eso, tanto para llevar el pan a casa recién horneado como para desayunar o tomar algo en sus instalaciones, esta panadería-cafetería es un lugar ideal. La calidad la marcan los proveedores con los que trabajan las hermanas Vílchez, que además cuentan con el aval de ser empresarios de la tierra. Ellos son los que dan personalidad a una panadería pensada por y para los cordobeses.