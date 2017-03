La garantía de que nada fallará en ese día especial

A la hora de organizar un evento especial, las dudas que se le plantean al cliente son muchas y variadas. A quién acudir, cómo conseguir plasmar los deseos propios en la comida, la decoración del espacio, etc. A todo ello hay que sumar el temor a que algo salga mal y quede un mal recuerdo de esa comunión, esa fiesta de aniversario, de esa boda o incluso de ese evento empresarial en el que tanto hay en juego. Son días especiales en la vida de cualquier persona y cada detalle cuenta para dibujar un recuerdo idílico de ese momento. Es por ello que a la hora de enfrentar la organización de un evento de este tipo es siempre recomendable ponerse en manos de profesionales solventes, que garanticen el éxito de la celebración.

Ahí es donde entra en juego el Catering Doña Cereza, una iniciativa de un grupo de reconocidos profesionales tanto del mundo de la gastronomía, como de la organización de eventos y de la decoración que engloba la oferta necesaria para que el cliente pueda organizar su evento a través de un único intermediario. El servicio que presta este catering va mucho más allá de la comida y pone al alcance de la mano un amplio grupo de profesionales para que no falte ningún detalle. Rubén Urbano, Remedios Meme Navarro, María Jesús Pedrajas, Ana Amo y Marta Amo son las caras visibles de este proyecto que engloba a un amplio grupo de trabajadores del sector con experiencia contrastada.

Este catering ofrece un servicio integral a la hora de organizar cualquier celebración

Su proyecto nace de una puesta en común de las necesidades que surgen a la hora de abordar la organización de eventos. "Llevamos un año y medio dándole forma al negocio. Somos un grupo de profesionales del sector que nos hemos unido para crear un catering diferente, algo distinto. Cuidamos no solamente la comida, también la puesta en escena y todos los detalles al mínimo", explica Rubén Urbano, que se encarga de la parcela de cocina en Doña Cereza. Esta idea empresarial echó a andar hace un año y medio y como cuenta Rubén han empezado "rodando con eventos pequeños, porque creemos que es la forma de crear un catering bueno, poniéndose a prueba con cosas más pequeñas". En este negocio la planificación es clave y como desvela Rubén Urbano ya están "firmando bodas de cara a 2018, pero de momento hemos empezado trabajando con cumpleaños privados, comuniones, aniversarios, cualquier tipo de celebración que el cliente nos proponga, porque estamos abiertos a todo".

Marías Jesús Pedrajas, que se encarga de la parte de organización, en la que acumula 15 años de experiencia, explica que este tipo de servicio "es algo que la gente no conoce mucho en un principio, muchas veces llega a nuestra oficina y se queda sorprendida, no espera este tipo de servicio tan amplio. Normalmente cuando tú vas a contratar un catering no encuentras un sitio tan acogedor, tan bonito, donde puedes ver todo lo que se va a poder ofrecer en tu evento. Buscamos eso, que cada evento sea muy personal y que el cliente se sienta a gusto".

Remedios Navarro, Meme, es la encargada de darle forma a los eventos que organiza Doña Cereza, algo que ha hecho prácticamente toda la vida como decoradora profesional y desde 2011 dedicada especialmente al mundo de las celebraciones. Su trabajo comienza escuchando las preferencias del cliente, porque tal y como ella misma expone "se personaliza cada evento al más mínimo detalle, dependiendo de a quién vaya dirigido y los gustos que tiene el cliente, porque todo lo pueden elegir ellos".

Doña Cereza es una vía perfecta para evitar verse desbordado cuando uno tiene en mente organizar alguna celebración especial. Como asegura Rubén Urbano, "en Doña Cereza proporcionamos al cliente cualquier servicio que necesite y, aunque no lo llevemos de manera directa, lo podemos gestionar. Se pone todo a su alcance para facilitar cualquier organización. Nosotros no cobramos un suplemento por este tipo de cosas, es algo que hacemos como complemento a nuestro servicio". Un asesoramiento que va desde encontrar un encargado de la música, hasta un cortador de jamón o un fotógrafo.

La flexibilidad de este catering es total y esa es una de sus grandes ventajas. Así lo corrobora Rubén Urbano, que cuenta que tienen "unos menús fijados como propuesta inicial pero siempre son fáciles de mover, porque lo que queremos es que se pueda adaptar y elegir al detalle lo que se quiere, cada cliente monta su menú cómo quiere". Para todo aquel que desee acercarse a la cocina que este catering ofrece, El Fogaril y Capitán 37 son los mejores ejemplos, pues son los restaurantes que gestiona Rubén Urbano.