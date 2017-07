"Más que clientes, creo que tengo muchos amigos"

Muchos de los recuerdos que guardamos de la infancia van ligados a determinados lugares. En la forma de vida de los españoles, los bares ocupan un lugar importante en esos recuerdos. Desde pequeños nos acostumbramos a acudir a ellos con nuestros padres y, con el paso de los años, ya no necesitamos de nuestros padres para descubrir el atractivo de estos sitios. La economía actual avanza hacia los grandes negocios y cada vez queda menos espacio y mercado para los pequeños establecimientos, esos que tienen carácter único e intransferible y que permiten incluso desarrollar intensas relaciones de amistad entre clientes y trabajadores. El placer de llegar por la mañana a un bar y que no sea necesario explicar lo que uno quiere tomar porque ya lo conocen de sobra es algo que se está perdiendo poco a poco, entre el mar de negocios hosteleros de postín y clientela fluctuante.

Pues bien, el Bar Olivo (el Bar de Ana, como lo conocen sus clientes) es todo lo contrario a eso. Un bar de barrio, donde el cliente pasa a ser algo más que eso al poco tiempo y donde uno puede sentirse como en su propia casa. Este establecimiento hostelero es fruto de la aventura laboral a la que decidió lanzarse hace algo más de año y medio Ana Aroca, una mujer que, como ella misma cuenta "había trabajado muchos años en hostelería, haciendo prácticamente de todo menos de jefa", bromea, "y ya me cansé y pensé que tenía que trabajar para mí, en un negocio propio". Ahí empezó el proceso de gestación de su negocio, para el que lo primero fue buscar una ubicación: "Decidí buscar un local y este me gustó, porque es un sitio de barrio, tranquilo, así que no lo pensé demasiado y entré sin tener demasiada idea de la clientela que tenía el negocio".

Esta cordobesa ha logrado recuperar la identificación de su barrio con este local

En los inicios, siempre complicados, Ana Aroca contó con la ayuda de sus hijos, algo que hoy todavía tiene a su alcance, aunque ahora es ella la que más volcada está en él. El Bar Olivo cuenta con un renovado salón interior y una pequeña pero atractiva terraza en su exterior, ubicada en la esquina entre la calle Los Olivos y Espejo Blanca, donde las noches de verano son mucho más apacibles. Sin embargo, cuando más actividad tiene el Bar Olivo es por la mañana, en la franja de los desayunos, que es donde Ana Aroca ha forjado una clientela formada por gente del barrio con la que ha trabado ya una gran amistad, a fuerza de cafés y sabrosas tostadas en las primeras horas de la mañana.

Cuando se le pregunta por sus clientes, esta emprendedora cordobesa lo tiene bastante claro. "Más que clientes, creo que tengo muchos amigos", asegura, para reconocer después que "una de las cosas que más orgullosa me hace sentir es escuchar a mis clientes referirse a mi bar como el bar de Ana, a pesar de que su nombre no sea ese; eso dice mucho de la confianza que tienen en mí".

Esa relación de cercanía con sus clientes es lo que hace especial al Bar Olivo y lo que más satisfacción otorga a su dueña, que puede presumir de estar convirtiéndose "en prácticamente la abuela del barrio, de los hijos de muchos clientes que pasan por aquí para desayunar o tomar algo al mediodía y por las tardes". Tanto es así que, como ella misma cuenta, "hay muchos niños y padres de esos niños que se han conocido aquí y que han cuajado amistad".

Además de los desayunos, el Bar Olivo ofrece sabrosos aperitivos como acompañamiento a las consumiciones de sus clientes, que en esta época del año pueden disfrutar de las buenas temperaturas nocturnas en su terraza, donde el cruce de calles hace de la brisa una gran aliada contra el calor.

Abierto desde las ocho de la mañana y hasta la hora del cierre, el Bar Olivo es uno de esos lugares que nos ayudan a retrotraernos a la infancia, en los que el café de la mañana te lo sirve una persona conocida y siempre va acompañado de una agradable charla que ayuda a empezar el día con buen talante. Porque bares más grandes e impersonales hay muchos, pero hay cosas que tienen mucho más valor y eso bien lo sabe Ana Aroca.