Tapas de calidad para disfrutar en un gran entorno

Una buena comida o un sabroso tentempié acompañado de una cerveza, un vino o un refresco siempre se disfruta más si se degusta en un entorno privilegiado y agradable. De eso sabía mucho Niklas Wagner cuando eligió el emplazamiento para su negocio propio allá por el mes de abril de 2014, el Niklas Tapas. Enclavado en el casco histórico de Córdoba, en la Avenida Doctor Fleming, este local cuenta con una terraza magnífica, además de su moderno local, y una cocina muy llamativa, mezcla de los mejores sabores nacionales y locales, con esbozos de la gastronomía de medio mundo.

El Niklas Tapas es la iniciativa empresarial de Niklas Wagner, un hostelero de toda la vida, que desarrolló su carrera profesional siempre trabajando para terceros. "Desde los 15 años he estado trabajando en la hostelería y además cursé estudios de cocina", cuenta el dueño de este bar que no es más que la consecuencia de "estar ya algo cansado de trabajar siempre para terceras personas, es por eso que quería iniciar mi andadura personal". Ahora, es él quien gestiona su negocio, junto a un equipo profesional de tres profesionales, que destacan especialmente por el trato cercano que dispensan en todo momento al cliente. Pese a que descubrir el lado empresarial de la hostelería es algo "bastante trabajoso y un plus añadido al día a día en el bar", Niklas Wagner muestra la satisfacción de un negocio que tiene bastante tirón en una zona tan atractiva de la ciudad.

A escasos dos minutos de Caballerizas Reales, muy cerca de la Mezquita y de la ribera del Guadalquivir, el Niklas Tapas cuenta con una terraza en uno de los mejores sitios de la ciudad, en la Plaza de la Luna, que es un hervidero en cuanto el sol luce aunque sólo sea un poco. En ella, los clientes pueden disfrutar de una carta variada en la que, como cuenta el propio Niklas, "tenemos un todo de poco, desde pastas, ensaladas, molletes y tapas frías hasta paellas; es una mezcla de cocina internacional con lo mejor de la comida española". Una combinación bastante apreciada por los turistas que visitan la ciudad y que pueden probar de una tacada tanto las especialidades locales más apreciadas como algunas representaciones de la cocina de otros lugares.

Entre las especialidades gastronómicas de esta local más solicitadas por los clientes, Niklas Wagner señala "la ensaladilla de langostinos, los molletes (especialmente el de pollo al estilo canario), el salmorejo, las tostas o los nachos con queso". Además, cada consumición que lleve a cabo el cliente se acompaña de una tapa totalmente gratuita, que además "son distintas todos los días", apunta el dueño de este bar.

Es por ello que al mediodía, el Niklas Tapas suele lucir un aspecto bullicioso, tanto en su terraza como en su interior, donde por cierto se puede disfrutar de una interesante colección de fotografías de viajes. Al perderse el sol, el Niklas Tapas es también una buena opción también para tomar una copa.