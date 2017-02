Regreso a Córdoba para volver a empezar

Nunca es tarde para volver a casa. Eso debió pensar David Gálvez, cuando hace cuatro años regresó a su Córdoba natal después de marcharse de la ciudad con apenas 18 años para empezar su trayectoria profesional. Media vida fuera de su tierra le sirvió para ganar amplia experiencia en el sector de la hostelería y ahora, de regreso en casa, montar su propio negocio y volver a empezar, esta vez con una aventura propia que le permite aplicar todo lo aprendido durante 20 años trabajando en la hostelería. A su estilo y sin las restricciones que un trabajador tiene cuando se debe a su jefe, aunque con la gran responsabilidad de manejar un negocio propio, que siempre exige mucho más que cuando uno es un simple trabajador.

"Me he encontrado una ciudad totalmente diferente a la que era cuando me fui", cuenta David Gálvez, el propietario del Bar-Cafetería Lupo, un local abierto de lunes a domingo y que es especialista en servir desayunos y tapas. David gestiona este negocio propio con la inestimable ayuda de su esposa Ana María Molero. Ambos se embarcaron en una aventura empresarial el pasado mes de enero y luchan por hacer crecer un negocio que también les está sirviendo para descubrir la otra cara de este sector. "La experiencia como empresario es complicada, hay que aguantar mucho. En todos los sentidos", admite David Gálvez, al que le resultó "difícil el paso de estar en la cocina a estar de cara al público, se me da bien pero es algo que tienes que ir cogiendo con el tiempo".

Además de sus generosos desayunos, David sirve en el Lupo una buena variedad de tapas y bocadillos. Para ello se las ingenia a pesar de tener un local pequeño, por lo que preparan comida casera como su gran especialidad, la carcamusa, "un guiso de carne manchego que se prepara con magro de cerdo, guisantes, jamón y chorizo picante", receta que aprendió durante sus muchos años trabajando fuera de Andalucía. Sin duda es una de las tapas más solicitada por sus clientes habituales, porque si algo tiene David Gálvez es experiencia en los fogones después de dos décadas de constante aprendizaje. El Lupo es, probablemente, el primer paso de su experiencia como empresario del sector de la hostelería, ya que como él mismo cuenta "en principio quería montar algo de más envergadura, pero las circunstancias han sido otras. He tratado de independizarme. Empezar poco a poco con un negocio propio y explorar las posibilidades de ir creciendo".

Pero el Lupo, a pesar de ser un local de tamaño reducido, cuenta con una amplia y cómoda terraza, que durante los meses de invierno David Gálvez tiene cubierta con toldos y equipada con calefactores para combatir el frío. Un espacio que cuando las temperaturas suben se convierte en abierto y en un lugar adecuado para disfrutar de una cerveza o un refresco con los amigos.