La Pionera, el buen hacer de las tabernas de siempre

Antonio Victorio siempre tuvo predilección por las tabernas clásicas, esos lugares en los que uno podía disfrutar de una copa de vino, de una tapa y de la conversación con los buenos amigos. Esa era hace unos años la forma más habitual de negocio en la hostelería y por eso cuando este cordobés dio el paso de montar su propio negocio de restauración tenía claro que la forma en que lo iba a hacer sería como una taberna clásica aunque, lógicamente, adaptada a los tiempos actuales. De ahí surgió La Pionera, su particular aventura empresarial tras años conociendo el negocio de la hostelería como trabajador por cuenta ajena.

Su historia como emprendedor comenzó prácticamente por casualidad, aunque era algo que siempre le había rondado la cabeza. "Me quedé parado y por aquel tiempo solía venir bastante a este local a ver los partidos de fútbol", cuenta Antonio, que un día recibió la proposición del antiguo dueño de su local. "Me dijo que lo traspasaba y que si me podía interesar, y yo tenía unos ahorros que además pensaba en usar para algo así". Ya tenía desde hace tiempo la idea en la cabeza, indica, por lo que "cuando me hice con el local lo reformé por completo y lo adecue a una taberna". De ese momento se cumplen ahora en el mes de septiembre tres años, que son los que lleva abierta en Córdoba La Pionera.

Vinos de calidad y una cocina casera y clásica son las credenciales de la taberna La Pionera

En esta aventura laboral, a Antonio lo acompaña Inmaculada Aguado, la otra cara visible del negocio y la que es su esposa. Antes, Antonio Victorio ya había experimentado durante más de una década lo que significaba trabajar en la hostelería: "La diferencia principal es la calidad y la cantidad de las horas de trabajo; cuando tienes un horario lo cumples y basta con eso, pero al ser el dueño echas muchas más horas, aunque lo positivo es que trabajas para ti y haces las cosas como consideras oportuno, a tu manera".

Así, a su manera, Antonio Victorio ha convertido este local de la avenida de los Almogávares en una taberna acogedora y que es parada obligatoria de su cada vez más extensa y fiel clientela. A ello ayudan dos elementos que él tenía muy claro que debían formar parte de su negocio como pilares fundamentales: buenos vinos y una cocina seleccionada al estilo de una taberna clásica. En cuanto al vino, en Córdoba no hay secretos, los de Montilla-Moriles se llevan siempre la palma, aunque La Pionera también tiene una buena selección de otros caldos españoles de reconocido prestigio como los Rioja o Ribera del Duero. Además, en cuanto a la cocina, Antonio e Inmaculada ofrecen tapas clásicas y algunas especialmente arraigadas en las tabernas clásicas como es el caso de la casquería, en toda su extensión. De ahí que Inmaculada Aguado señale como una de sus grandes especialidades los riñones al jerez, tapa que asegura que, "al que le gusta, porque la casquería es cierto que a todo el mundo no le agrada, si prueba mi receta, le encantan y vuelven a repetir". La carne con tomate, las patatas bravas o la ensaladilla rusa son otras de las especialidades de la casa que más demandan los clientes asiduos de La Pionera a la hora de acompañar con comida las consumiciones del día a día.

Esta taberna, que sólo cierra los lunes (en verano, cuando no hay fútbol, lo hace los domingos) por descanso y permanece abierta desde las 08:15 hasta las 16:00 y posteriormente desde las 19:00 hasta el cierre, es un lugar cuyos clientes han convertido en especial a la hora de presenciar los mejores partidos de fútbol de la semana. Esos días el ambiente se respira desde bien pronto en La Pionera y si además se trata del fin de semana, Antonio e Inma suelen cargar de razones a sus clientes organizando degustaciones de migas, arroz y otros peroles que hacen de la parada del mediodía una cita obligada.

Además, otro atractivo de La Pionera es la franja matinal, en la que se pueden degustar sabrosos desayunos a unos precios bastante competitivos. Tanto es así que desde 1,80 euros el cliente puede empezar el día con fuerza, disfrutando de estos desayunos en su local interior o en su cómoda terraza.