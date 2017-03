Una apuesta firme por el humor y la música en directo

Uno de los grandes secretos para que un negocio que arranca de nuevo en el mundo de la hostelería se consolide rápidamente es ofrecer algo diferenciado al cliente, algo que no se esté dando ya. Y ahí es donde Nancy Casco puso el foco a la hora de abrir el William Café-Bar, su aventura empresarial que arrancó el pasado mes de octubre. En este local ubicado en el número 22 de la Avenida de Barcelona, Nancy Casco ha hecho una apuesta firme por el humor y por la música en directo. Actuaciones de este tipo, que en una ciudad como Córdoba no abundan demasiado, son el elemento diferenciador de este local.

En apenas seis meses de vida, el William Café-Bar ya marcha viento en popa, después de acometer una amplia reforma que desembocó en un local nuevo y decorado con muy buen gusto, con varias zonas diferenciadas según el momento del día; por un lado cómodas mesas, por otro un rincón más íntimo con sillones, y una terraza climatizada durante el invierno y abierta al sol cuando llega el buen tiempo.

Pero un buen local no asegura el éxito de un negocio y por eso esta emprendedora natural de Paraguay, que reside en España desde hace ya 14 años, se rodeó de buenos amigos con experiencia en el mundo de la hostelería que le han ayudado a que su idea se desarrolle de manera adecuada. El William Café-Bar quiere recuperar algo que en Córdoba tuvo en su día bastante éxito como las noches de humor a base de monólogos. Es por eso que todos los jueves a las 22:00 se programa la actuación de un cómico. Todas ellas se llevan a cabo con entrada libre. De este cometido se encarga Mawy, un cómico con gran trayectoria que ahora combina sus labores profesionales por salas de toda España con el papel de programador en el William Café-Bar. "Es la primera vez que llevo programación de este tipo. Yo soy cómico desde pequeño, pero a raíz de ponerme en contacto con Nancy, ella me propuso programar monólogos todos los jueves y yo en este mundo tengo contactos y muchas amistades, así que creímos que podríamos hacer algo interesante", cuenta Mawy, que reivindica la necesidad de recuperar el humor precisamente en momentos en los que la sociedad quizás lo necesite más que nunca: "Es cierto que no hay locales de comedia en Córdoba y es algo triste. Vivimos tiempos en los que hace mucha falta reírse, desconectar y pasarlo bien. Y por eso pensaba que este lugar es idóneo para ello. El recibimiento en las dos primeras semanas ha sido muy bueno. Ha venido mucha gente y estamos convencidos de que va a ir muy bien". De momento, el William Café-Bar ya tiene cerradas todas las fechas de actuación hasta el mes de abril y los próximos cómicos en pasar por su local son David Reyes, Jesús Piña y Kike de la Fuente.

Además de esas noches de jueves en las que el humor será el protagonista, este mismo sábado el William Café-Bar ofrece un concierto bastante especial. Se trata de una actuación en acústico de la artista cordobesa María Cambas, amiga también de Nancy Casco y que anda inmersa en la publicación de su segundo trabajo discográfico. "Será un concierto íntimo, con canciones de mi disco y algunas versiones, como solemos hacer siempre", asegura la cantante sobre la cita de mañana, que interpreta una fusión de estilos entre el pop y el soul: "Mi música es muy pop y mi voz es muy soul, entonces es la mezcla en la que me muevo". Cambas reconoce que le hace "mucha ilusión cantar en Córdoba y que personas como Nancy confíen en nosotros para tocar en directo en su local es muy de agradecer". Y es que María Cambas, que recientemente participó en el programa televisivo de La Voz, apunta que "en Andalucía tenemos mucha más variedad musical de la que pueda parecer. Últimamente se está abriendo esa mentalidad y hacen falta más personas como Nancy que apuestan por ello". El concierto de María está programado para las 23:00 horas y la entrada es libre.

La música en directo y las noches de humor son la gran apuesta que está empezando a convertir el William Café-Bar en un local muy atractivo en la zona de la Avenida de Barcelona. Este café-pub abre desde las ocho de la mañana (con excepción de los lunes por descanso del personal) y se mantiene abierto todo el día hasta la medianoche, aunque los jueves, viernes y sábados alarga hasta las 02:30. En horario matinal es una buena opción para disfrutar del desayuno, o de las tapas a mediodía. Pero es en las noches de los jueves y durante el fin de semana cuando el local de Nancy Casco ofrece su mejor versión, porque la risa y la buena música en directo siempre son una apuesta segura.