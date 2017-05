La Feria, una oportunidad ideal para darse a conocer

El éxito en la hostelería es complicado de explicar. Son muchos los factores que pueden influir a la hora de dar con la tecla para ganarse al cliente y ver respaldada la apuesta personal que siempre supone abrir un negocio propio. Sin duda, uno de los elementos determinantes es el local que se elige y el momento en el que se pone en marcha el proyecto. En Córdoba esa variable puede llegar a ser incluso más determinante, porque la ciudad siempre se ve condicionada por el clima. Así como el invierno suele ser complicado para la hostelería, durante la primavera la ciudad cobra mucha vida y las terrazas se llenan. Bien lo sabe Patricia Orozco, una colombiana residente en España desde hace ya 32 años que hace menos de un mes se embarcó en lo que denomina como "el sueño de toda una vida", su primer negocio propio después de muchos años de trabajo en el sector y acumulando experiencia desde todas las perspectivas posibles.

El Café-Bar Anda Ya ha vuelto a abrir sus puertas con fuerza tras un traspaso en la propiedad del negocio. Patricia Orozco se hizo cargo de un bar con solera en el barrio del Campo de la Verdad en una época delicada. Por un lado, la oportunidad era inmejorable con la proximidad de la Feria, días en los que esa zona de la ciudad es un constante hervidero de personas. Pero también supone una prueba de fuego para su equipo de trabajo, que se ha tenido que acoplar a pasos agigantados para que todo salga bien.

Metida en plenos preparativos para atender las muchas reservas que estos días están teniendo, Patricia Orozco se muestra satisfecha porque "estamos llevando muy bien la Feria, está saliendo todo bien y me he encontrado una gran acogida desde el primer día. "No era consciente de que tenía tanta gente alrededor que respondería así de bien", se felicita Patricia, que reconoce estar cumpliendo "un sueño de toda mi vida, tener un negocio propio". Antes de llegar aquí, Patricia trabajó durante muchos años en la hostelería, "como cocinera y también como camarera, pero siempre por cuenta ajena". Ahora la dimensión es totalmente distinta, pero confiesa que lo lleva todo mejor porque "la gente del barrio me está teniendo una buena aceptación, yo vivo aquí. Conozco a la gente de este barrio y la gente me conoce, saben cómo soy y cómo trabajo".

Para que el Café-Bar Anda Ya arrancase esta nueva andadura, Patricia Orozco y su equipo de trabajo han decidido apostar por la comida tradicional de Córdoba, con especialidades tan reconocibles como el rabo de toro, la carrillada en salsa, los flamenquines, las croquetas y la tortilla de patata. Todo ello es cocina casera y responsabilidad de una cocinera de esas que en el gremio son muy reconocidas por su trabajo y con la que Patricia se siente honrada de poder contar en su aventura.

Pero su apuesta por un negocio propio irá más allá y Patricia Orozco reconoce que "poco a poco queremos ir dando pasos en el negocio y quiero ir añadiendo a nuestra oferta detalles de la cocina sudamericana". Esa será pronto una de sus grandes apuestas, algo que sus clientes más habituales esperan con ganas porque "la gente que me conoce ha probado ya mi comida y muchos me preguntan por ello ya, así que intentaré sorprender a mi clientela con cosas diferentes". Con unos precios muy competitivos y un trato cercano y amable, el Café-Bar Anda Ya es una gran opción para reponer fuerzas sin alejarse demasiado de la Feria en estos días.

En estos frenéticos días, la terraza de este acogedor local del Campo de la Verdad es un hervidero y Patricia Orozco se muestra satisfecha de que incluso se les está quedando pequeña, así como el salón interior con el que cuenta el Café-Bar Anda Ya. La Feria, en este caso, ha sido el trampolín perfecto para que la nueva dirección de este negocio hostelero se muestre a Córdoba. Una oportunidad inmejorable para que cuando pasen estos días de fiesta, muchos cordobeses sigan acordándose de Patricia Orozco y su equipo de trabajo, que con tanta ilusión han echado a andar en esta andadura profesional.