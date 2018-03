Contra el regreso, yo he bailado en las 'raves' con las sirenas, yo me he puesto de lotos hasta el culo, yo le he visto el hocico al can CerberoEn el canto IX de 'La Odisea', Ulises rebela ante el rey Alcínoo y su corte quién es y por qué ha llegado hasta las costas del país de los feacios. El poema original, que fue transmitido oralmente durante siglos, ha sufrido importantes alteraciones, algunas de ellas intencionadas y destinadas a presentar al héroe de Troya y rey de Ítaca como el mayor de los patriotas. A continuación ofrecemos EN PRIMICIA una versión anterior a la más antigua que conocíamos hasta el momento. En ella, Ulises cuenta los auténticos motivos de su largo viaje, de su genial odisea.